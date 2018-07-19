Tiffany Trump’ın Londra kafası
ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci eşi Marla Maples’tan olan 24 yaşındaki kızı Tiffany Trump, İngiliz basınına konu oldu.
Tiffany Trump, önceki gece geç saatlerde Londra’da annesiyle bir bardan çıkarken görüntülendi.
Yalpalayarak yürüyebilen Tiffany Trump’a, ayakta durması için yakın koruması yardım etti.
Buna rağmen istifini hiç bozmayıp basın mensuplarına bol bol gülümseyerek poz veren Tiffany Trump, mekândan bir jipe binerek ayrıldı.
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