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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
11.07.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği

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Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump Fransız Meclisi tarafından büyük teknoloji şirketlerine uygulanması planlanan yeni verginin araştırılması emrini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump üst düzey ticaret yetkililerine, Fransa'nın büyük teknoloji firmalarına yeni vergi getirmesi planını araştırması için görev verdi.

İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Fransa'da ABD şirketlerini haksız bir şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma yapılacağını belirtti.

Gazetenin soruşturma üzerine çalışan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, olası vergi artışı Amerikan tarafından da Fransız markası şarap ve arabaya gelecek vergi artırımlarına neden olacağı için her iki taraf da öncelikle müzakere yolunu tercih etmesi gerektiğine işaret ediyor.

ABD'nin yasa konusunda çok endişeli olduğunu söyleyen Lighthizer, "Başkanın direk emri ile geçmesi planlanan yasanın ayrımcılık içerip içermediği, makul olup olmadığı ve Amerikan ticaretini kısıtlayıp kısıtlamayacağını araştıracağız" dedi.

FRANSA'DAN YENİ VERGİ

Fransız meclisinin bugün oylamayı planladığı vergi ile Fransa, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro, Fransa içinde de 25 milyon avro olan teknoloji şirketlerine yüzde 3 oranında vergi uygulayacak.

Eğer yeni vergi yasalaşırsa aralarında Amerika'dan Google'nin sahibi Alphabet, Apple, Facebook ve Amazon ve bazı Çinli, Alman, İspanyol ile Birleşik Krallık'tan şirketlerin etkilenmesi bekleniyor.

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