5 maddede Tiangong’dan korunma kılavuzu
Bu hafta sonu dünyaya düşmesi beklenen Çin uzay istasyonunun olası ‘hedefleri’ arasında Roma da olduğu için İtalya’da halka bir ‘uyarı listesi’ yayımlandı.
KISA süre önce yörüngesinden çıkarak Dünya’ya doğru düşüşe geçen Çin uzay istasyonu Tiangong-1 ile ilgili İtalyan Sivil Savunma internet sitesinde, olası bir çarpmada yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
1- Kapalı binalar, açık alanlardan daha güvenli. Ama içeride de pencerelerden uzak durulmalı.
2- Parçalar çatıda delinmeye yol açabilir. Alt katlar daha güvenli.
Çin uzay istasyonu Tiangong-1, 29 Ekim 2011’de, ülkenin kuzeybatı eyaleti Gansu’daki Jiuquan Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderilmişti.
3- En güvenli yerler yığma binalarda alt kat tonoz altları ve kapı boşlukları; betonarmelerde kolon ve duvar dipleri.
4- Küçük parçaların görülme ihtimali çok düşük. Açık alanlar riskli.
5- Yere ulaşırlarsa büyük parçalar hidrazin (toksik bir kimyasal) içerebilir. Bunlara dokunmamak, en az 20 metre uzakta durmak ve hemen yetkilileri aramak gerekli.
İSTANBUL DA OLASI
Bu tür uydular, Dünya’nın büyük bölümünü oluşturan okyanuslara ya da nüfusun çok çok az olduğu bölgelere düşse de, tam 8.5 ton ağırlığındaki Tiangong 1’in olası düşme bölgeleri arasında ABD’nin yoğun nüfuslu birkaç şehri ile Avrupa’da da Roma ve İstanbul da bulunuyor.
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