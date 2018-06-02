THY uçağı New York’ta kuş sürüsüne çarptı
Türk Hava Yolları’nın İstanbul- New York seferini yapan uçak New York’a inerken kuş sürüsüne çarptı.
New York John F. Kennedy havalimanına 350 yolcusuyla alçalırken kuş sürüsüne çarpan uçak piste inmeyi başarırken uçakta yaralanan olmadığı ancak hasar meydana geldiği belirtildi.
Uçağın motorlarını inceleyen Boeing firmasının yetkilileri hasarlı raporu vermesiyle aynı uçağın geri dönüş seferi de iptal edildi
New York saatiyle 00:10 ( TSİ 07:10)’da New York’tan İstanbul’a yapılması gereken THY12 numaralı sefer de iptal edildi. THY yetkilileri, yaklaşık 350 yolcuya bavullarını geri vererek çevredeki otellere yerleştirdi.
Mahsur kalan yolcuların İstanbul’dan gönderilecek bir başka uçakla getirileceği kaydedilirken otobüslerle otele nakledilmeyi bekleyen yolcular havalimanı dkşında uzun kuyruklar oluşturdu.
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