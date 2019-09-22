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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ceren DENİZ/ANTALYA
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Thomas Cook için iflas alarmı

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Thomas Cook için iflas alarmı

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un iflasın eşiğinde olduğu haberleri Türkiye’de tatil yapan İngiliz turistleri tedirgin etti.

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin (Brexit) yarattığı belirsizliğin de etkisiyle zarar ettiği belirtilen Thomas Cook’un anlaşma sağlayamaması halinde İngiliz hükümetinin dünyanın çeşitli ülkelerinde tatil yapan vatandaşlarını toplamak için İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirmek zorunda kalacağı öne sürülüyor. İngiliz The Times gazetesi şirketin batması halinde 150 bin kadar İngiliz turistin yurtdışında mahsur kalabileceğini yazdı.

KREDİ BULAMIYOR

Şirketin, geçen yıl yaptığı 900 milyon sterlinlik kurtarma anlaşmasının yanı sıra 200 milyon sterlinlik ek desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir kaynak özel kredi kuruluşlarıyla yürütülen müzakerelerin başarısız olduğunu, hükümetin müdahalesinin beklendiğini söyledi. Ancak İngiliz basına göre hükümet, Thomas Cook’u kurtarma planına sıcak bakmıyor.

ANTALYA’DA GERGİN BEKLEYİŞ

Antalya’da tatil yapan ve dün sabah saatlerinde İngiltere’ye gitmek üzere Antalya Havalimanı’na gelen 200 civarında yolcu, Thomas Cook’a bağlı Neckermann acentasına ait uçak kalkmayınca havalimanında sabahladı. İflas haberleri nedeniyle endişelenen turistler, şirket iflasını açıklamadan ülkelerine dönmenin telaşını yaşadı. Olayla ilgili Hürriyet muhabirine bilgi veren havalimanı yönetimi, uçuşun motor arızası nedeniyle ertelendiğini, iflasla ilgisinin olmadığını söyledi. Uçağın tamir için beklenen parçanın gelmesinin ardından uçuşa hazır hale getirilmesi ve seferin bugün yapılması bekleniyor. 

BREXİT’İN İLK KURBANI OLABİLİR

178 yıllık şirket dünya çapında 22 bin personele iş sağlıyor. Şirket, yılın ilk yarısı zarar açıklamıştı. Özellikle Brexit yüzünden iptal edilen tatil planlarının bunda etkisi olduğu belirtilmişti.

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