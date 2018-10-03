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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

İngiltere başbakanı yine dans etti!

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İngiltere başbakanı yine dans etti!

Bu yılki Afrika temasları sırasında yaptığı ilginç dans figürleriyle dikkat çeken İngiltere Başbakanı Theresa May bu kez dans 'hünerini' Birmingham'da yapılan yıllık Muhafazakar Parti Konferansı'nda sergiledi. May açılış konuşması için çıktığı sahneye ABBA grubunun 'Dancing Queen' parçası eşliğinde dans ederek çıktı.

İngiltere Başbakanı Theresa May bir kez daha dans figürlerini sergiledi. Daha önce Muhafazakar Başbakanın Kenya ve Güney Afrika ziyaretlerinde sergilediği dans figürleri alaya alınmıştı.
Ancak eleştirilere aldırmayan May, Birmingham'daki Muhafazakar Parti Konferansı'nın 3. ve son günündeki açılış konuşmasına etkileyici bir giriş yapmak istedi.

May siyasi hayatının en önemli konuşmalarndan biri öncesinde sahneye, ünlü İsveçli pop grubu ABBA'nın 'Dancing Queen' (Dans eden Kraliçe) adlı şarkısı eşliğinde dans ederek çıktı.

Daha önce bir röportajında favori şarkılarından birinin 1976 tarihli 'Dancing Queen' olduğunu açıklayan May'in figürleri salondakiler tarafından alkış aldı.

​Sputnik'te yer alan habere göre; sosyal medya salondakiler kadar da merhametli değildi. İşçi Partisi milletvekili Angela Rayner Twitter'dan üzgün surat emojisiyle birlikte "ABBA'nın Dancing Queen şarkısıyla dans etmeyi severdim" diye yazdı.

'Joe Blob' adlı Twitter kullancısı da "Dancing Queen parçasını dinlemeyi severdim şimdi her çalındığında kusmak için kovaya ihtiyacım var" mesajını paylaştı.

​Komedi yazarı James Felton ise ise May'in Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) poltikasını şarkının sözlerini değiştirerek tiye aldı. Felton "Ooh/ AB dans edebilir/ Sterlin düşebilir/ Hayatınızı ortaya koyun/ Ooh, o kadını gördün mü / Sınır planları henüz görülmedi" diye yazdı.

​Ancak İsveç'in İngiltere Büyükeçisi Torbjorn Sohlstrom, May'in figürlerini hoşnutlukla karşılayarak Twitter'dan "May'e konferans konuşmasını ABBA'nın Dancing Queen'i ile başlatması nedeniyle sadece bravo diyebilirim" mesajını paylaştı.

"KORKMUYORUM"

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) herhangi bir anlaşmaya varılmaksızın ayrılmaktan (Brexit) korkmadığını söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin Birmingham’da yapılan sonbahar kongresinde konuşan May, AB ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varmayı herkesten çok kendisinin istediğini belirterek, “Ancak bu ne pahasına olursa olsun anlaşmak anlamına asla gelmez. İngiltere, eğer mecbur kalırsa, anlaşmasız ayrılıktan da korkmuyor.” ifadelerini kullandı.

“Anlaşmasız ayrılık” seçeneğinden vazgeçmenin İngiltere’nin müzakere masasındaki pozisyonunu zayıflatacağını belirten May, bu durumda AB’nin sunduğu seçeneklere mahkum kalınacağını kaydetti.

 

 

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