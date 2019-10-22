The Times yazarı isyan etti: Türkiye'ye yapılanlara sessiz kalamam

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriThe Times yazarı isyan etti: Türkiye'ye yapılanlara sessiz kalamam
GeriDünya The Times yazarı isyan etti: Türkiye'ye yapılanlara sessiz kalamam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.10.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

The Times yazarı isyan etti: Türkiye'ye yapılanlara sessiz kalamam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
The Times yazarı isyan etti: Türkiye'ye yapılanlara sessiz kalamam

Sara Tor, "İngiltere'de sınırı aşan pek çok görüş uçuşuyor ve ben bu konuda dilimi daha fazla tutamayacağım. PKK’nın hem Türklere, hem Kürtlere verdiği zararı şahsen ilk elden gördüm. Yabancılar, bir hükme varmadan önce tarihi ve nihai siyasi amaçları dikkate almalılar. Batılılar Kürt savaşçıları 'zararsız kurtarıcılar', Türkleri ise 'kana susamış' saymakta çok kolaycılar" dedi.

İngiliz The Times gazetesi yazarı Sara Tor, Türkiye’nin Barış Pınarı harekatına karşı İngiliz kamuoyundaki tek yanlı yaklaşıma isyan etti.

The Times yazarı Tor, gazetenin bugünkü sayısında "Suriye’ye giren Türkiye hakkında niçin artık sessiz kalamam?" başlıklı bir yazı yayımladı.

Kaleme aldığı görüşlerin kendisini hedef haline getirebileceğini bildiğini belirten Tor, "Ancak İngiltere’de sınırı aşan pek çok görüş uçuşuyor ve ben bu konuda dilimi daha fazla tutamayacağım." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin İngiltere’de sadece "Batı’yı savunmak için savaşan küçük iyi Kürtler" şeklinde takdim edildiğini vurgulayan Tor, "Bunlar toprak için, bir Kürdistan için savaşıyorlar ve bunun için önlerine çıkan her şeyden kurtuluyorlar." yorumunda bulundu.

Bu duruma Türkiye’nin tarafından da bakmak gerektiğinin altını çizen Tor, "Kürtlerin niçin kendi topraklarını istediklerini anlıyorum ama bunun için terörü kullanmaları kabul edilemez." görüşünü dile getirdi.

PKK’nın Türkiye’de 40 yıldır kaos ve ölüm getiren bir ayrılıkçı terör örgütü olduğunu ifade eden Tor, şunları kaydetti:

"Suriye’de PKK/YPG/SDG’nin kontrolü altındaki toprakla ve daha fazla terör yoluyla Türk hükümetinin Türkiye’den bir parça vermeye zorlaması kuvvetle muhtemeldir. PKK’nın hem Türklere, hem Kürtlere verdiği zararı şahsen ilk elden gördüm ve PKK ile daha fazla ve daha geniş ölçekli bir mücadele riskine girilemez. Ağır bir savaş bunu yapmanın yolu değil ama bir güvenli bölge kesinlikle gerekli."

Durumun karmaşık olduğuna değinen Tor, "Yabancılar, bir hükme varmadan önce tarihi ve nihai siyasi amaçları dikkate almalılar. Batılılar Kürt savaşçıları 'zararsız kurtarıcılar', Türkleri ise 'kana susamış' saymakta çok kolaycılar." değerlendirmesini yaptı.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle