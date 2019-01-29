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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.01.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

The New York Times'tan Trump'ın seyahat yasağı değerlendirmesi

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The New York Times'tan Trump'ın seyahat yasağı değerlendirmesi

ABD Başkanı Trump'ın, seyahat yasağını içeren kararnameyi onaylamasının 2. yılı nedeniyle Amerikan The New York Times bir makale yayımlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 5 ülke ile Kuzey Kore ve Venezuela'yı kapsayan seyahat yasağını içeren kararnameyi onaylamasının 2. yılı nedeniyle Amerikan The New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, "Bu yasağın yansımaları korkunç oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

The New York Times'da ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Samantha Power ve insan hakları savunucusu Betsy Fisher imzasıyla "Trump yönetimi Yüksek Mahkemeyi küçük düşürüyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Başkan Trump'ın 2 yıl önce bu hafta, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 5 ülke ile Kuzey Kore ve Venezuela'yı kapsayan seyahat yasağını içeren kararnameyi onayladığına dikkati çekilen makalede, "Bu yasağın yansımaları korkunç oldu." ifadesi kullanıldı.

Bu süreçte, bombalı saldırının hedefi olan ve acilen estetik ameliyat olması gereken Suriyeli bir genç kızın Almanya'dan ABD'ye gidemediği, yine babasını kaybeden 7 yaşındaki bir Somalili erkek çocuğun ABD'deki annesine kavuşamadığı, eşiyle yaşamak için Suriye'ye taşınmak zorunda kalan bir Amerikan vatandaşının ülkesine dönemediği belirtildi.

"FERAGAT SÜRECİ MANTIKSIZ"

ABD Yüksek Mahkemesinin, haziranda Trump'ın seyahat yasağını 4'e karşı 5 oyla kabul ettiğinin anımsatıldığı makalede, bu süreçte Adalet Bakanlığının, güçlü bir feragat sürecinin, kara listeye alınan ülkelerin vatandaşlarının belirli kriterleri karşılaması durumunda ABD'ye girmelerine izin vereceğini savunduğu da anımsatıldı.

Makalede, "Bu feragat süreci mantıksız, keyfi ve anlamsız bir şekilde zor ve bu, seyahat yasağının zor şartlar altındaki binlerce aile üzerindeki etkisini azaltmadı. Bu süreç, hukukun üstünlüğünü küçük düşürdü." görüşü paylaşıldı.

Feragattan yararlanmak isteyenlere yol gösterecek bir talimat ya da form olmadığına dikkatin çekildiği makalede, "Ne kadar insanın feragat başvurusu yaptığını bilmemizin bir yolu yok. Bildiğimiz tek şey, ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat yasağının gerekliliklerini sert bir şekilde uyguladı. Trump yönetiminin açıkladığı tek veriye göre 8 Aralık 2017-30 Nisan 2018 tarihlerinde vize için başvuran kişilerin neredeyse yüzde 98'i feragat alamadı." ifadesi kullanıldı.

The New York Timestan Trumpın seyahat yasağı değerlendirmesi

Feragat haklarının keyfi olarak verildiğinin ifade edildiği makalede, "Feragat isteyen kişiler ne kadar kamuoyunun gözü önüne getirilirse feragat için o kadar güven kazanıyor. Sting ve Benedict Cumberbatch gibi uluslararası ünlülerin destek verdiği kişilere feragat verildi. Basında genişçe yer verilmesi sayesinde Yemenli bir anne ölüm döşeğindeki çocuğunu görebildi." bilgisi paylaşıldı ancak ünlülerin ve basının tüm başvuranlara destek olamayacağına dikkat çekilen makalede şu değerlendirmelere yer verildi:

"Müslümanlara seyahat yasağı, ayrımcı niyeti ve yok edici etkilerinden kurtarılamaz ve ne Trump yönetimi ne de Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu oluşturduğu Senato bu yoldan dönülmesi için istekli değil. Bu geri kafalı politika iptal edilene kadar Kongre, acı çeken binlerce aileyi rahatlatacak şeffaf ve işleyen bir feragat sistemi kurulması için emir vermesi konusunda Trump yönetimini sorumlu tutmalı."

CLİNTON'DAN KONGRE'YE ÇAĞRI

Trump'ın seyahat yasağının ikinci yıl dönümünde bir tepki de eski ABD Dışişleri Bakanı ve Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'dan geldi.

Clinton NYT'nin makalesini Twitter'dan paylaşarak, "İki yıl önce bu hafta, Başkan (Trump), Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklayan kararnameyi imzaladı. Sonuçları hem aileler hem de ülkemiz için trajik oldu. Kongre, Trump yönetimini yaptıklarından sorumlu tutmalı." çağrısında bulundu.

TRUMP'IN SEYAHAT YASAĞI

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'nin bulunduğu 7 ülkeye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını, 5'e karşı 4 oyla onaylayarak Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

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