The New York Times: Kaşıkçı'yla ilgili örtbaslar devam ediyor

"Kaşıkçı'yla ilgili örtbaslar devam ediyor" başlıklı makalede, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili inandırıcı olmayan duruşmada tatmin edici olmayan bir karara varıldı." alt başlığına yer verildi.

Makalede, "Suudi savcıların Kaşıkçı'nın 'anlık verilen bir karar' sonucu öldürüldüğü iddiaları, önceden planlanmış bir suikaste işaret eden bütün kanıtlarla çelişiyor." denildi.

Mahkemenin, gizlilik için yemin eden birkaç diplomat dışında dışarıdan gelen herkese kapatıldığı belirtilen makalede idama mahkum edilen beş ve hapis cezası verilen üç kişinin kimliğinin kamuoyuna açıklanmadığına işaret edildi.

Makalede, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülüp parçalara ayrılmasından bu yana gün ışığına çıkarılan bütün delillerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öldürme emrini verdiğini ve emri yerine getirmek için bir ekibin Türkiye'ye geldiğini gösterdiğine işaret edildi.

Cinayeti yöneten Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani ile eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin delil yetersizliğinden beraat ettiği hatırlatılan makalede, bu kararın da "verilen cezaların daha az güvenilir olmasına hizmet ettiği" görüşüne yer verildi.

Makalede, verilen kararla Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner gibi kişilerle işini yürütmesi için sözde bir sebep yaratıldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, Kongre'nin ulusal istihbarat başkanına Kaşıkçı cinayetinde suça dahil olanlarla ilgili bir listenin 30 gün içinde verilmesiyle ilgili direktifinin yer aldığı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın imzalamasından kısa bir süre sonra, duruşmada verilen cezaların duyurulduğu ifade edilen makalede, böyle bir listenin de Trump'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yaklaşımını değiştirmeyeceği vurgulandı.

"Adalete uzaktan hizmet edildiğine dair bir yalana hiçbir şekilde itimat edilmemelidir." ifadesine yer verilen makalede hiç kimsenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı bir zamanlar merhametli bir reformcu gibi gözükmeye çalışan biriyle karıştırmaması gerektiği belirtildi.

KAŞIKÇI DAVASI

Suudi Arabistan Başsavcılığı, 24 Aralık'ta Riyad Mahkemesinde 11 sanığın yargılandığı Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında verilen hükümleri duyurmuştu. Savcılığın açıklamasına göre, mahkeme, 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında toplam 24 yıl hapis cezası vermiş, üç sanığın da serbest kalmasına karar vermişti.

Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye mahkemenin herhangi bir suç isnat etmediği, dolayısıyla bu üç ismin beraat ettiği bildirilmişti. Başsavcılık, kararların temyize açık olduğunu, kimin hangi cezayı aldığının nihai karardan sonra açıklanacağını paylaşmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın Kaşıkçı cinayetinin odak noktasındaki Kahtani, Asiri ve Uteybi'nin serbest bırakılması, dünyadan tepkiyle karşılanmıştı. Uluslararası toplumdan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin "şeffaf bir yargılama sürecinin gerçekleştirilmesi ve sorumluların cezalandırılması" çağrıları yükselmişti.