Teyzesinin yolunda ilerliyor
İngilİz Kraliyeti’nin tüm müdahalelerine rağmen Arap iş insanı Dodi El Fayed ile ‘aşk’ yaşarken tam 22 yıl önce trafik kazasında can veren İngiltere Prensesi Diana’nın 28 yaşındaki yeğeni Lady Kitty Spencer, New York’un lüks otellerinden The Mark Hotel’den çıkarken ilk kez 60 yaşındaki sevgilisi Michael Lewis ile görüntülendi.
Lüks The Mark Hoteli ise kısa süre önce doğum yapan ve yine Kraliçe’nin ‘pek hazetmediği’ konuşulan son gelini Meghan Markle’ın ‘baby shower’ partisini düzenlediği yerdi.
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