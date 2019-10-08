Teyit edildi... 93 kadını boğarak öldürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTeyit edildi... 93 kadını boğarak öldürdü
GeriDünya Teyit edildi... 93 kadını boğarak öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraflar: AFP/FBI
08.10.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Teyit edildi... 93 kadını boğarak öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teyit edildi... 93 kadını boğarak öldürdü

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 35 yıl içinde 90'dan fazla kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen Samuel Little adlı mahkumun iddialarını teyit ederek bu kişinin ABD tarihinin en büyük seri katili olduğunu açıkladı.

2012'den beri California'da hapiste olan 79 yaşındaki Little, geçen yıl 1970-2005 yılları arasında farklı eyaletlerde 93 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti.

FBI'ın Pazar günkü açıklamasında federal uzmanların Little'ın tüm itiraflarının doğru olduğuna inandığı ve şimdiye kadar 50 cinayetin Little tarafından işlendiğini teyit edildiği belirtildi.

Daha önce Little'ın öldürdüğü kişilerin çoğunun aşırı dozda uyuşturucu, kaza ya da belirlenemeyen nedenlerden öldüğü açıklanmış, bazı cesetler bulunamamıştı.

Teyit edildi... 93 kadını boğarak öldürdü

Hapishanede öldürdüğü kadınların resmini çizdi

FBI, öldürülen 30 kişinin Little tarafından hapishanede çizilen renkli resimlerini de yayımladı. Bu kişilerin çoğu siyah kadınlardan oluşuyor.

FBI'ın videoya kaydettiği sorguda, Little 1993'te boğarak öldürdüğü bir kadının cesedini tenha bir yolda nasıl yokuş aşağı yuvarlayarak attığını anlatıyor, "Sonra tali bir yolda bir ses duydum, ceset hâlâ yuvarlanıyordu" diyor.

Little, bir başka videoda da New Orleans'ta öldürdüğü bir başka kadın için de gülümseyerek "Güzel bir kadındı, açık tenliydi. Uzun boyluydu. Güzel hatları vardı" diye konuşuyor.

Ülke genelinde şimdi, Little'ın itirafları temel alınarak şimdiye kadar çözülemeyen onlarca cinayetle ilgili ipuçları karşılaştırılıyor.

Teyit edildi... 93 kadını boğarak öldürdü

19 eyalette cinayet

2012'de tutuklanan Little, 1987'de işlenen bir cinayetle bağlantılı olarak iki yıl sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmış, zaman içinde sorgularında cinayetleri itiraf etmeye başlamıştı.

Toplam 19 eyalette cinayet işlediği belirtilen Little, ilk kez 1961'de bir mobilya mağazasını soymak suçundan hapse girmiş ve üç yıl sonra salıverilmişti. Little 1964-75 yılları arasında 11 eyalette hırsızlık, tecavüz girişimi, dolandırıcılık ve kamu görevlilerine saldırı gibi suçlardan 26 kez gözaltına alındı.

1982 ve 1984'te iki farklı cinayet suçlamasından aklanan Little, daha sonra arabasında bir kadını boğmaya çalışmaktan iki-buçuk hapis yatmış, sonrasında serbest kalmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Donald Trump: Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum
Cumhuriyetçi Senato Lideri McConnell'dan Trump'a 'çekilme' tepkisi
Trump'tan "asker çekme" açıklaması
İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip çıktı