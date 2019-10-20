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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Test pilotları 3 yıl önce uyarmış

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Test pilotları 3 yıl önce uyarmış

Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 Max uçaklarının ana problemi konusunda test pilotlarının 3 yıl önceden uyarıda bulundukları ortaya çıktı.

ABD Federal Havacılık Bürosu’na (FAA) yeni sunulan belgelerde, Boeing Max 737 uçaklarına ait problemin 2016’da Boeing test pilotları tarafından dile getirildiği öne sürüldü. Boeing eski şef teknik pilotu Mark Forkner’in ilk kazadan aylar önce yaptığı simülasyon uçuşu sonrası meslektaşına yazdığı kısa mesajda, “manevra karakteristiği takviye sistemi” (MCAS) olarak bilinen uçuş kontrol sisteminden şikâyetçi olduğu kaydedildi. Söz konusu sistem hakkında pilotun, “Simülasyonda dizginlenemiyor, sonunda kontrol ettim ama çok kötü uçtum, korkunçtu.” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Meslektaşı diğer pilotun sistemin yenilenmesi gerektiği cevabına da Forkner’in, “Esasen düzenleyicilere de yalan söyledim” dediği aktarıldı.

ESKİ BİR BOEING ÇALIŞANI AÇIKLADI

FAA’dan yapılan açıklamada, Boeing’in yazışmaları kendilerine bildirmemesinden duydukları hayal kırıklığı dile getirilerek, yeni belgeleri inceledikleri kaydedildi. Boeing ise açığa çıkan yeni yazışmalar hakkında, Kongre’ye sundukları belgelerde ‘eski bir çalışanının açıklamasının’ bulunduğunu belirtmekle yetinerek, soruşturma konusunda işbirliği yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak Ekim 2018’de Cakarta’dan Sumatra Adası’na gitmek üzere havalandıktan sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait yine Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı ise, Mart 2019’da Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş 157 kişi hayatını kaybetmişti.

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