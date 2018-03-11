‘Tesla kuşu’ komşuya kondu
Yunanistan’ın Atina Politeknik Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Pyrforos’ adlı elektrikli deneysel otomobil, tüm dünyada elektrikli otomobil teknolojisinin lideri konumundaki ABD’li Tesla’nın dikkatini çekti.
Dâhi milyarder Elon Musk’un sahibi olduğu Tesla, Atina yakınlarında bir araştırma merkezi kurarak, ‘Pyrforos’ otomobilleri ile birçok uluslararası ödül de kazanan Politeknik Üniversitesi öğrencilerine destek verme kararı aldı.
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