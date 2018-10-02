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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
02.10.2018 - 01:04, Son Güncelleme:

Tesla hisseleri değer kazandı

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Tesla hisseleri değer kazandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu (SEC) ile Elon Musk arasında anlaşmaya varılmasının ardından Tesla hisseleri yüzde 17 sıçrayarak cuma günkü yüzde 14'lük kaybını geri aldı.

Ünlü iş adamı ve girişimci Elon Musk Tesla’nın yönetim kurulundan ayrılıyor. Halka açık Tesla firmasını özele çekme kararı ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Elon Musk hakkında “Yatırımcıları yanlış yönlendirme” suçlaması ile soruşturma başlatan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Musk arasında anlaşmaya varıldı. Musk, SEC’in yürüttüğü araştırmayı adaletsiz bulduğunu açıklarken “Her zaman yatırımcılar için en iyi olanı yapmaya çalıştım” dedi.

SEC ile yapılan anlaşmaya göre 45 gün içerisinde Musk, Tesla yönetim kurulundaki başkanlık görevinden ayrılmak zorunda ve aynı pozisyon için en az üç sene için aday olamayacak. Ayrıca CEO olarak görevini sürdürebilecek Musk’ın yazışmalarını kontrol emek için yönetim kuruluna iki yeni bağımsız yönetici atayacak.

Musk ve Tesla firması ayrıca SEC’e yirmişer milyon dolar ödeme yapacak. SEC yaptığı yazılı açıklamada, toplanacak 40 milyon doların zarar gören yatırımcılara mahkeme onayı ile dağıtılacağı bilgisini verdi. SEC ile Musk arasında gerçekleşen anlaşmanın ayrıca mahkeme tarafından onaylanması da gerekiyor.

SEC yaptırım bölümünde uzun zamandır görev yapmış olan Jay Dubow, anlaşma ile ilgili olarak SEC’nin bir kişinin yönetim kurulu başkanlığını bırakmaya zorlanmasını ancak CEO olarak göreve devam etmesini alışılmadık bulduğunu açıkladı. Dubow, “CEO kesinlikle bir firmanın günlük işleyişinde yönetim kurulu başkanından daha etkilidir” dedi.

SEC ile anlaşmanın sağlanmasından sonra pazartesi günü Tesla hisseleri değer kazandı. Yüzde 17’den fazla değer kazanan hisseler cuma günü SEC krizi nedeniyle gerçekleşen yüzde 14’lük düşüşün etkilerini ortadan kaldırdı.

Musk, Tesla çalışanlarına 2018 üçüncü çeyrekte 717.5 milyon dolar zararda olmaları ile ilgili attığı e-postada “Karlı bir firma olmaya çok yakınız ve olumsuz düşünenlerin haksız olduğunu kanıtlayacağız. Fakat kesinlikle çok çalışmalıyız” dedi.

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