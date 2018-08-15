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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
15.08.2018 - 21:33, Son Güncelleme:

İlginç iddia: "Tesadüfen" nükleer savaş başlayabilir

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İlginç iddia: "Tesadüfen" nükleer savaş başlayabilir

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rusya, ABD ya da Çin'in tesadüfen dünya çapında nükleer savaş başlatabileceklerini yazdı.

Derginin haberinde, dünya güçlerinin daha önce sahip oldukları izleme ve keşif sistemlerini sadece nükleer balistik füze fırlatılışlarını izlemek için kullandığını, şimdiyse aynı sistemlerin nükleer olmayan başlıkların takibinde de kullanılmaya başladığına dikkat çekilerek, sistemlerin nükleer ve nükleer olmayan silahları tesadüfen karıştırabileceği ve bunun karşı tarafın saldırmasına yol açabileceği vurgulandı.

‘AYNI YERLERE KONUŞLANIYOR'

Sputnik'te yer alan habere göre ülkelerin rakiplerini şaşırtmak için nükleer ve nükleer olmayan silahları ayı yerlere konuşlandırdığı ifade edilen haberde, örneğin Rusya'nın nükleer başlıklı balistik füzeleri taşıyan denizaltılarını, sıradan silahlarla donatılan denizaltılarla aynı yerlere konuşlandırdığı kaydedildi.

‘İZLEME UYDULARI YETERSİZ'

Küresel nükleer savaşın başlaması için diğer bir nedenin de izleme amaçlı askeri uyduların eksikliği, ayrıca eskiyen sistemlerin devreden çıkarılması olduğu belirtilen haberde, ABD'de şu anda hem nükleer, hem de nükleer olmayan füzelerin fırlatılmasını izlemek üzere Advanced Extremely High Frequency uydusundan sadece 4 adet hazırlandığı, bu sayının şimdiki şartlarda son derece yetersiz olduğu kaydedildi.

Bu sorunun çözülmesi için ülkelerin nükleer ve nükleer olmayan silahları ayırması ya da nükleer başlıkları takip edebilecek, ancak normal başlıklara tepki vermeyecek özel uyduların geliştirilmesi gerektiği belirtilen haberde, ancak yüksek maliyet nedeniyle böyle bir çözümün seçilmesinin de zor olduğuna dikkat çekildi.

 

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