Teröristler böyle görüntülendi...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin PYD kontrolündeki Telabyad kentinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. PYD/PKK terör örgütünün sınırda hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Suriye'de terör örgütü PYD kontrolündeki Telabyad ilçesinin Türkiye sınırında iki gündür yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Sınırın, Suriye tarafındaki gümrük binasının çatı katında temizlik yapılırken, bazı metal eşyalar binadan indirildi.

Araçlara yüklenerek metal eşyalar bölgeden uzaklaştırılırken, gümrük binası önünde kazılan hendekler gözden geçirildi. Telabyad'ın doğu yönünde bulunan ve terör örgütü PYD'nin gözetleme kulesi olarak tepeye inşa edilen noktada da hareketlilik gözlendi.

İNŞAAT MALZEMELERİ KAMYONETLE GÖTÜRDÜLER

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tal Abyad'da bulunan terör örgütü PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi. Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tal Abyad'ın Türkiye sınırında bulunan Suriye'ye ait olan ve şu an kullanılmayan gümrük binasına gelen beş terörist, çıktıkları çatıdaki inşaat malzemelerini aşağı attı. Teröristler, inşaat malzemelerini kamyonete yükleyerek götürdü.

AA'nın haberine göre ise Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın gümrük binasına daha önce ABD bayrağının asıldığı direk, yerinden söküldü. Terör örgütü PYD/PKK'nın çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya iki yıl önce ilk ABD bayrağı asılmıştı.