Terörist Tarrant’ın akıl sağlığı yerinde çıktı
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi katletmek, 49 kişiyi yaralamaktan mahkemeye çıkan terörist Brenton Tarrant’ın akıl sağlığının yerinde olduğu açıklandı.
Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, “Tarrant’ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur” ifadelerini kullandı. Öte yandan terörist Tarrant, duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürdü. Yargıç Mander, Tarrant’ın 4 Mayıs 2020’de yeniden mahkemeye çıkmasına hükmetti. Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 Türk vatandaşı da yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.
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