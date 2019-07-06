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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
GAZİANTEP,(DHA)
06.07.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı iddiası

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Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı iddiası

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin öldüğü bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısının faili olan ’Acilciler’ olarak bilinen örgütün elebaşlarından terörist Mihraç Ural’ın, bugün Lazkiye bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandığı iddia edildi..

Yerel kaynakların iddiasına göre, terör örgütü elebaşlarından olan Mihraç Ural, bugün Lazkiye kırsalındaki rejim birlikleriyle görüşmelerinin ardından ayrılırken, Meydani bölgesinde önceden döşenen patlayıcı, aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada ağır yaralandığı bildirilen Mihraç Ural, bölgedeki Meydani’de bulunan hastanedeki ilk müdahalesinin ardından donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Saldırıyı şimdilik üstlenen olmazken, kendilerine ’Liva-İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi’ ismini veren Suriye rejimi yanlısı oluşum da Ural’ın yaralandığı patlamayı kınayan bir bildiri yayımladı.

 

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