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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
24.04.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

"Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız"

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"Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk halkı, bu şiddet eylemini kınamada Sri Lanka halkıyla beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki terör saldırıları nedeniyle bu ülkenin Ankara'daki Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunarak, açılan taziye defterini imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, saldırıları en şiddetli şekilde bir kez daha kınadığını vurgulayarak, Sri Lanka hükümeti ile saldırılarda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alarak 300'den fazla insanın hayatına kasteden ve daha fazlasının yaralanmasına sebep olan menfur saldırı ile sarsıldık. Sevdiklerini kaybeden aileleri teselli etmek için kelimeler yetersiz kalır. Ayrıca hayatını kaybedenler arasında bulunan iki vatandaşımız için yas tutuyoruz.


Hükümetimiz adına saldırıları en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyor ve Sri Lanka hükümetine ve ailelere taziyelerimi sunuyorum. Türk halkı, bu şiddet eylemini kınamada Sri Lanka halkıya beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız."

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Dışişleri Bakanı'na, Türkiye kuruluşları ve insanlarına bu zor zamanlarda sağladıkları büyük destek ve dayanışma için teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.


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