Terör raporunda YPG’nin adı yine yok
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Terörizm 2018 Ülkeler Raporu”nun Türkiye bölümünde PKK’dan terör örgütü olarak söz edilmesine rağmen terör örgütü YPG ile ilgili hiçbir ifadeye yer verilmedi.
Raporda Türkiye’nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK’nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. PKK’nın Avrupa’da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 2016 yılında “Türkiye’nin YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüğü” şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti. Geçen yıla benzer şekilde bu yıl da “Türkiye’nin FETÖ’yü terör örgütü olarak tanımladığı” belirtilen raporda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için “sürgünde din adamı” ifadesi kullanıldı. Raporda, FETÖ’nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirildi.
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