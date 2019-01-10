Terör örgütü YPG’nin korunmasını istemiş
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye temaslarının yankıları sürüyor. Washington Post’a (WP) göre Bolton, bir araya geldiği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, ABD askerlerinin çekilmesi ve ‘Kürt savaşçıların’ korunmasına dair gizli bir belge sundu.
Buna göre, ABD’nin ‘düzenli’ çekilme süreci boyunca Amerikan askerleri ile Suriye’deki müttefikleri, geriye kalan DEAŞ güçlerine karşı saldırılara devam edecek. Ayrıca terör örgütü DEAŞ’ın yeniden palazlanmasını önlemek için, ABD’nin açıklanmayan miktardaki askeri kabiliyeti sahada kalmayı sürdürecek. WP’ye konuşan üst düzey kaynaklar, Bolton’ın terör örgütü YPG’nin ana bileşeni olduğu SDG’ye kötü muamele uygulanmaması konusunda ABD pozisyonunu aktardığını söyledi. Ancak Kalın, SDG’nin büyük ölçüde YPG’den oluştuğuna işaret etti. Kalın, ABD güçleri olduğu sürece Suriye’de saldırı eylemine geçilmeyeceğini ancak Kürt teröristlere karşı saldırı hakkı bulunduğunu kaydetti. Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, sayıları 60 bini bulan SDG’nin korunmasında ısrar ettiği de belirtildi.
‘İRAN’A KARŞI TAMPON BÖLGE’
Bolton ayrıca, çekilme emrinin Suriye’nin güneyindeki Tanf bölgesinde bulunan ABD üssünden hemen ayrılmak anlamına gelmediğini belirtti. Bolton, ABD’nin ve müttefiklerinin Suriye’deki birliklerinin ‘İran tehdidine’ karşı tampon bölge oluşturduğunu söyledi. WP’ye konuşan kaynaklar, görüşmede Bolton’ın, Erdoğan tarafından New York Times’a yazılan makalenin ‘uygunsuz ve saldırgan’ olduğunu dile getirdiğini söyledi. Haberde ayrıca, Erdoğan’ın Bolton ile görüşmeyerek onu terslediği yorumu da yapıldı.
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