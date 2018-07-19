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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.07.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Terör örgütü YPG ve rejimden 'gaz' anlaşması

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Terör örgütü YPG ve rejimden 'gaz' anlaşması

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşar Esad rejimi, örgüt işgalindeki iki büyük barajdan sonra petrol kuyularının işletmesinin rejime devri konusunda da anlaştı.

AA'nın Rakka'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK ve rejim, bir aydır yürüttükleri müzakereleri sonuçlandırarak örgütün işgalindeki petrol sahalarının işletme haklarının rejime devredilmesinde uzlaştı.

Anlaşmaya göre, rejim, Kanadalı bir şirketin döşeyeceği veya onaracağı borularla kuyulardaki petrolü ve doğalgazı kendi bölgelerine çekecek. Rejim, petrol ve doğalgazdan ürettiği elektriği YPG/PKK'nın işgalindeki alanlara dağıtacak.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

YPG/PKK ihtiyacı olan ham petrolü d"oğrudan kuyulardan almaya devam edecek.

Kanadalı şirketle kontratın ilk aşama için 6 aylığına yapıldığı, boruların döşenmesine ve mevcut boruların onarımına Deyrizor'dan başlandığı öğrenildi.

Borular, ülkenin en büyük petrol sahası El Ömer ve Tanak sahalarından başlayarak, petrolü rejim kontrolündeki Teym sahasına akıtacak. Son durak ise rejimin Humus'taki rafinerisi olacak.

El Ömer ve Tanak sahalarından çıkan doğalgaz da YPG/PKK'nın işgalindeki Koniko gaz tesisine gelecek, rejim buradan doğalgazı çekecek.

Bu kapsamda geçen hafta aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti, ülkenin en büyük petrol sahası El Ömer'i ziyaret etmişti.

16 Temmuz'da da rejim ve YPG/PKK, ülkenin en büyük iki barajı olan Tabka ve Tişrin'in işletmesinin rejime devri için uzlaşmıştı.

YPG/PKK ve rejim, 2 Haziran'da El Ömer'den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya varmıştı. Rejim ve YPG/PKK yaklaşık bir yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

Irak sınırındaki Deyrizor ili, Suriye'nin en büyük petrol sahalarına ev sahipliği yapıyor. 11 büyük yatak, nehrin doğusunda yer alıyor. Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cefre, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

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