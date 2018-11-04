Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırı: 50 ölü
Suriye’nin Rakka şehrinde DEAŞ tarafından YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Suriye’nin Rakka şehrinde DEAŞ, YPG/PKK güçlerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka’nın Nur Caddesi’nde bulunan PYD/PKK’ya ait al-Noorst kontrol noktasına düzenlenen saldırıda ölü sayısının 50’ye yükseldiği bildirildi.
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