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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
30.04.2018 - 21:07, Son Güncelleme:

Terör örgütü YPG/PKK'nıın kirli oyunu deşifre edildi

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Terör örgütü YPG/PKK'nıın kirli oyunu deşifre edildi

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "YPG/PKK'nın Menbiç'te kurduğu sahte Türkmen derneğinin bizimle bir alakası yoktur. Hain bir girişimdir. Kendilerinin kirli oyunlarının bir parçasıdır." dedi.

Cuma, terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Menbiç'teki son durumu ve örgütün "Türkmen Derneği" adı altında sosyal medya üzerindeki kara propagandasını AA muhabirine değerlendirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sosyal medya üzerinden "Türkmen Derneği" adı altında bir video paylaştığını ve bu kişilerin Türkmenlerle bir ilişkisi olmadığını vurgulayan Cuma, "Bu derneğin Türkmenlerle bir alakası yoktur. Hain bir girişimdir. Kendilerinin kirli oyunlarının bir parçasıdır. İnsanlara ve medyaya böyle bir şey yansıtmak istiyorlar. Ama başarılı olamıyorlar çünkü insanlar onlardan nefret ediyor." diye konuştu.

"TARİHSE BİZ TARİHİZ, GELENEKSE BİZ GELENEĞİZ"

Cuma, söz konusu derneğin internet üzerinden yayımladığı görüntülerde, üzerlerinde Kandil'deki teröristlere ait kıyafetler olduğuna işaret ederek, "Türkmenler böyle bir kıyafet giymezler. Tarihse biz tarihiz, gelenekse biz geleneğiz. Onlar bizim insanlarımız değiller. Kullanılan müzik bizim müziğimiz değil, biz kendi müziğimizi de çok iyi biliriz." görüşünü paylaştı.

Bu tür kara propagandaların daha önce de yapıldığına dikkati çeken Cuma, şunları kaydetti:

"Kendilerine inanan batılı medyaya, örgütü destekleyen ABD'lilere ve diğerlerine karşı algı yaratmak için böyle şeyler yapıyorlar. Ama kesinlikle, Menbiç nezdinde bu işler artık geçerli değil. İnsanlar artık bunların ne olduklarını ve gerçek yüzlerini biliyor. Bunlardan bir an önce kurtulmak istiyorlar. En başta da ben istiyorum. Bir an önce evime dönmek istiyorum."

"MENBİÇ TSK VE ÖSO'YU BEKLİYOR"

Cuma, terör örgütü PYD/PKK'nın şu anda Menbiçlilerin evlerini gasbettiğini belirterek, "Şu anda PKK'lı maskeli insanlar benim evimde, babamın evinde ve kardeşimin evinde oturuyor. Bu maskeli teröristlerin ne Arapça ne de Türkçeleri var ve o bölgede bir çok yeri gasbettiler." ifadelerini kullandı.

Son günlerde terör örgütünün, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içinde akrabası olan insanlara da evlerini ellerinden alacaklarını söylediğini belirten Cuma, örgütün Türkiye'de yaşayanların da evlerini işgal edeceği uyarısında bulundu.

HARACA BAĞLAMIŞ

Cuma, Menbiç'te şu anda terör örgütü PYD/PKK'nın halktan haraç aldığını ve insanların örgütü istemediğini vurgulayarak, "Menbiç'te genel durum hiç iyi değil, İnsanlar çok kötü şartlar altında yaşıyorlar. Ama aynı zamanda da insanların artık bir umudu var. ÖSO ve TSK'yı bekliyorlar. Çünkü Cerablus, Azez, El- Bab ve Afrin örneğini gördükten sonra kendi ilçelerini kendilerinin yönetmek istediklerini söylüyorlar. Kandil'den ya da dünyanın herhangi bir tarafından gelen insanların kendilerini yönetmelerini istemiyorlar çünkü bunlar silahla yönetiyor." diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK'nın halkın ticaret yapmasına izin vermediğini ve "vergi" adı altında seyahatlerden haraç aldığını kaydeden Cuma, "Menbiç'teki Türkmenler ve Araplar Türkiye'yi dört gözle bekliyor. 'TSK ve ÖSO gelsin bizi bu çetelerden, teröristlerden kurtarsın' diyorlar. Bize her gün bu anlamda birçok mesaj ve yazı geliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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