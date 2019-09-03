Terör örgütü YPG/PKK yine Azez’e saldırdı
Terör örgütü YPG/PKK, dün gece saatlerinde Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez’in güneyinde işgal ettiği Meranaz köyünden sızma amaçlı saldırılar düzenledi.
Bunun üzerine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve terör örgütü arasında ağır silahlarla çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ÖSO'dan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
TSK obüsleri terör hedeflerini vurdu
Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) sabah saatlerinde Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.
Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.
Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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