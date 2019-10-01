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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.10.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Terör örgütü YPG/PKK Hol Kampı'nda bir kadını öldürdü

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Terör örgütü YPG/PKK Hol Kampı'nda bir kadını öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'ndaki şartları protesto eden kadınlardan birini öldürdü.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'ndaki insan hakları ihlalleri sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke ilinin doğusunda YPG/PKK işgalinde bulunan Hol Kampı'ndaki kadınlar, kamptaki şartları ve örgütün insanlık dışı muamelesini protesto etti.

Kampta çocuklarından ayrı kalmayı reddeden kadınlar, YPG/PKK'lıların müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sonucu bir kadın öldü, onlarca kadın alıkonuldu.

YPG/PKK, kısa süre önce 12 yaş ve altı onlarca çocuğu annelerinden ayrı tutmaya başlamıştı.

HOL KAMPI

YPG/PKK, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalarından kaçan sivilleri bu kampa yönlendirdi. Örgüt, teslim olan DEAŞ'lıların ailelerini burada tutuyor.

Örgüt, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta zorla getirdiği sivilleri insanlık dışı şartlarda barındırıyor.

Hijyen şartları insani standartların altındaki lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hastalara bakılmaması kamptakilerin başlıca sorunları arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kapasiteli Hol Kampı'nda yüzde 92'si kadın ve çocuk, yüzde 15'i ise yabancı ülke vatandaşı olan 73 bin kişi bulunuyor. Yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı bu kampta tutuluyor.

Avrupa ülkeleri çoğunluğu yine Avrupa'dan gelen yabancı savaşçıların ve ailelerinin geri dönmesine sıcak bakmazken, YPG/PKK ise zaman zaman DEAŞ'lıları serbest bırakma tehdidini savuruyor.

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