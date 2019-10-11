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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası

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Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası

Barış Pınarı Harekatı'na karşı dezenformasyon girişimindeki terör örgütü yanlıları, başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları, Trump'ın hesabını etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyadaki manipülasyon girişimleri de şiddetini artırdı.

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trumpı manipülasyon çabası

Bilgi kirliliği yaratmak için başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf karelerini, "harekat sırasında çekilmiş gibi" göstermek isteyen manipülatörler, sosyal medya paylaşımlarında, Trump'ın resmi hesabını etiketleyerek yanlış algı oluşturmaya çalıştı.

MANİPÜLATÖRLER, ESKİ FOTOĞRAF VE VİDEOLARI PAYLAŞIYOR

Sosyal medyada terör örgütü yanlısı bir hesap, 1980'de bir adam ve çocuğun mezar başında görüldüğü siyah beyaz fotoğrafı, Trump'ı etiketleyerek Barış Pınarı Harekatı'nda çekilmiş gibi paylaştı.

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trumpı manipülasyon çabası

Suriye iç savaşında Aralık 2013'te Esed rejiminin hava saldırısından kucağında çocuklarıyla kaçan bir annenin fotoğrafını sosyal medyada yayımlayan bir manipülatör, Trump'ın hesabını işaretleyerek, harekat sırasında kaydedilmiş gibi göstermek istedi.

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trumpı manipülasyon çabası

Haziran 2016'da, Halep kentinde enkaz içindeki bir mahalleden kucağında çocukla yürüyen bir adamın yansıdığı fotoğrafı sosyal medya hesabına yükleyen terör örgütü yandaşları, Trump'ın hesabını etiketleyerek, "İşte bunu sen yaptın. Beyaz Saray'dan kelepçeler içinde çıkarıldığın günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, Kasım 2016'daki seçimle göreve geldi.

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trumpı manipülasyon çabası

Sosyal medyada manipülatör bir hesap, Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kilisede Nisan 2017'de yaşanan patlamada çekilen cesetlerin bulunduğu video kesitini paylaştı ve Trump'ın resmi hesabını etiketleyerek, harekat sırasında yaşanmış gibi çarpıtmak istedi.

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trumpı manipülasyon çabası

Sosyal medya üzerinden, "Trump Kürtlere ihanet etti" etiketinde paylaşım yapan bir hesap ise Suriye iç savaşı sırasında 2014'te Halep'te enkaz içindeki bir caddede toz içindeki bir adamın çocukları kucaklayarak taşıdığı fotoğrafı, harekat sırasında çekilmiş gibi göstermeye uğraştı.

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trumpı manipülasyon çabası

Aynı şekilde, terör örgütü yanlıları, Suriye iç savaşı sırasında hayatını kaybetmiş bir bebeğin fotoğrafını, sosyal medyada Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun hesabını etiketli şekilde yükleyerek, dezenformasyon yapmaya çalıştı.

Örgüt destekçilerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından daha önce de gözler önüne serilmişti.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019)
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