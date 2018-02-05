Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Terör örgütü yandaşları Vatikan'ın yanı başında ortalığı karıştırdı

    Terör örgütü yandaşları Vatikan'ın yanı başında ortalığı karıştırdı

    AA
    05.02.2018 - 19:55 | Son Güncelleme:

    İtalya'nın başkenti Roma'da eylem yaparak daha sonra Vatikan'a izinsiz gitmek isteyen terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahale etti. Vatikan'a gitmelerine izin verilmeyen PYD/PKK yandaşlarıyla polis arasında arbede yaşandı.

    İtalyan resmi haber ajansı Ansa'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah Vatikan'daki temasları sırasında Vatikan'ın yakınındaki Kutsal Melek Kalesi'nin (Castel Sant Angelo) önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları yasa dışı eylem yaptı.

    Alandaki eylemin ardından bir grup örgüt yandaşının, Vatikan'daki Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı'na izinsiz gitmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede göstericilerden bir kişi yaralandı, ikisi de gözaltına alındı.

    POLİS ÇEMBERİNE ALINDI

    Vatikan'a gitmelerine izin verilmeyen PYD/PKK yandaşları, Kutsal Melek Kalesi'nin bahçesinde polis çemberine alındı.

    Terör örgütü yandaşları Vatikanın yanı başında ortalığı karıştırdı

    Ayrıca, İtalyan polisinin çekilen fotoğraflardan çatışmaya dahil olan örgüt yandaşlarının kimliklerini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti boyunca geçerli olan ve her türlü gösteri ya da toplantı girişiminin yasaklandığı "yeşil bölge", Aziz Petrus Meydanı, Halk Meydanı, Kolezyum ve Circo Massimo'yu içine alan bir yeri kapsıyor. 

    ALMANYA'DA ÇADIR KURDULAR

    Terör örgütü yandaşları Vatikanın yanı başında ortalığı karıştırdı

    Etiketler: terör örgütü PYD
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri