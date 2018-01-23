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    Son dakika: Terör örgütü yandaşları Hollanda'da camiye saldırdı

    AA
    23.01.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.

    Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların yazıldığı belirtildi.

    Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan üzüntü duyduklarını, böyle bir saldırının tekrarlanmamasını temenni ettiklerini söyledi.

    Sabah namazına gelen bir cemaatin olayı fark ettiğini belirten Taş, "Siyasi yazılar yazılmış. Camlar kırılmış ve duvara 'Afrin' , 'Apo' , 'Gençlik PKK' gibi yazılar yazılmış. Camiye yakın bir yerde yaşayan komşumuzun söylediğine göre olay sabah saat 05.00 civarında olmuş." dedi.

    Saldırının "Zeytin Dalı Harekatı" ile bağlantılı olduğunu düşündüklerini ifade eden Taş, "Biz cami olarak 15 yıldır burada gençlere ve ailelere hizmet veriyoruz. Hiçbir zaman kimseye zararımız olmadı. Bu mahallede herkes bizi tanır. Böyle üzücü bir olayda hepimiz üzülüyoruz." diye konuştu.

    Polise şikayette bulunduklarını dile getiren Taş, saldırıyı düzenleyenlerin kısa zamanda yakalanmasını istedi.  Avrupa'daki PYD/PKK yandaşları birkaç gün önce Almanya'daki iki camiye de benzer saldırılar düzenlemişti.

    Etiketler: hollanda , haberler , HABER
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