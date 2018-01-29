Terör örgütü PKK, Berlin’de hükümet toplantısını bastı

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ve tüm bakanlık basın sözcülerinin hazır bulunduğu basın toplantısına giren göstericiler, PKK/YPG lehine gösteri yaptı. Göstericilere kimse müdahale etmedi. Bir süre slogan atıp pankart açan göstericiler polise haber verildiği uyarısı üzerine salonu terk etti. Berlin’deki Federal Basın Merkezi, Almanya ve tüm dünyadan basın temsilciliklerinin bürolarından oluşuyor. Hükümet sözcüleri haftada üç gün basın toplantılarını burada düzenliyor. Başbakan Angela Merkel de bu binada basın toplantıları yapıyor. Kapısında güvenlik olan toplantıya sadece üye olan basın mensupları girebiliyor. Göstericilerin salona nasıl girdiğiyle ilgili soru yanıtsız kaldı.



