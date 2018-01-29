Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Terör örgütü PKK, Berlin’de hükümet toplantısını bastı

    Terör örgütü PKK, Berlin’de hükümet toplantısını bastı

    BERLİN
    29.01.2018 - 22:18 | Son Güncelleme:

    Almanya'nın başkenti Berlin’de Federal Basın Merkezi’ne giren bir grup, hükümetin basın toplantısında terör örgütü PKK/PYD yanlısı pankart açıp sloganlar attı.

    Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ve tüm bakanlık basın sözcülerinin hazır bulunduğu basın toplantısına giren göstericiler, PKK/YPG lehine gösteri yaptı. Göstericilere kimse müdahale etmedi. Bir süre slogan atıp pankart açan göstericiler polise haber verildiği uyarısı üzerine salonu terk etti. Berlin’deki Federal Basın Merkezi, Almanya ve tüm dünyadan basın temsilciliklerinin bürolarından oluşuyor. Hükümet sözcüleri haftada üç gün basın toplantılarını burada düzenliyor. Başbakan Angela Merkel de bu binada basın toplantıları yapıyor. Kapısında güvenlik olan toplantıya sadece üye olan basın mensupları girebiliyor. Göstericilerin salona nasıl girdiğiyle ilgili soru yanıtsız kaldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , terör örgütü
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri