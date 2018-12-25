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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.12.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te 19 sivili kaçırdı

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Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te 19 sivili kaçırdı

Terör örgütü DEAŞ militanları, Irak'ın Kerkük kentinde aralarında bir muhtarın da bulunduğu 19 kişiyi kaçırdı.

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kentinin güneyindeki Reşad kasabasına bağlı Mubedded köyüne sızan DEAŞ militanlarının 13 sivili kaçırdığını söyledi.

DEAŞ militanlarının köyden ayrıca 3 tarım makinesini de çaldıklarını aktaran Macid, sivillerin nereye kaçırıldığına ilişkin bilgilerinin olmadığını ancak bölgede geniş çaplı operasyon başlattıklarını ifade etti.

“DEAŞ BİR KÖY MUHTARINI KAÇIRDI”

Macid, “DEAŞ militanları yine Reşad kasabasına bağlı Daba el-Cedide köyü muhtarı ile bir arkadaşını da kaçırdı. Bölgede DEAŞ militanlarının gizlendiği kamışlık bölgesine kaçırıldıklarını tahmin ediyoruz.” şeklinde konuştu.

KERKÜK'ÜN GÜNEYİNDE DEAŞ SALDIRISI

DEAŞ militanlarının, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Bara Bara köyüne düzenledikleri saldırıda da 4 köylüyü kaçırdıkları belirtildi.

Irak Federal Polisi Basın Sorumlusu Etir Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, Dakuk ilçesine bağlı Bara Bara köyüne saldırdığını, bölgede görev yapan Irak federal polis güçlerinin militanları püskürtmek için karşılık verdiğini söyledi.

Muhammed, polis güçleriyle çatışmaya giren militanların 4 sivili kaçırdığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.

Bölgede gizlenen DEAŞ militanlarının son zamanlarda aktif olmaya başladıklarına dikkati çeken Muhammed, saldırıların artması üzerine yakın zamanda bölgede geniş çaplı operasyon başlatmayı planladıklarını kaydetti.

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