Terör, basını hedef aldı
İç savaşın sürdüğü Afganistan’ın başkenti Kabil’de medya mensupları, DEAŞ terörüne hedef oldu. Afganistan Savunma Bakanlığı yakınındaki Şaş Darak’ta motosikletli canlı bomba saldırısı sonrası olay mahallinde medya mensupları toplandığı sırada, bu kez yaya gelen gazeteci kılığındaki bombacı kendisini havaya uçurdu. AFP muhabiri dâhil 10 basın çalışanı hayatını kaybetti.
AFGANİSTAN’ın başkenti Kabil’de dün sabah saatlerinde meydana gelen çifte bombalı intihar saldırısında 10’u gazeteci, 4’ü polis en az 31 kişi hayatını kaybetti. Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 49 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil’in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti.
GAZETECİ KILIĞINDA GELDİ
Motosikletli saldırının ardından dakikalar sonra gerçekleştirilen ikinci saldırının, görüntü almak için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında düzenlendiği ifade edildi. Fransız AFP haber ajansına konuşan Kabil polis sözcüsü Hashmat Stanikzai, ikinci saldırıyla ilgili olarak, “Bombalı saldırgan kendisine gazeteci süsü verdi ve kalabalığın arasında kendini havaya uçurdu” dedi.
Saldırıların yaşandığı Kabil’in Şaş Darak bölgesi, ABD Büyükelçiliği, NATO üssü ve Afganistan Savunma Bakanlığı yakınında yer alıyor
‘HORASAN’ KOLU
Saldırıda AFP’nin Kabil şef foto muhabiri Şah Marai’nin de aralarında bulunduğu 10 basın mensubu hayatını kaybetti. Afgan kanalı Mashal TV’den üç, Amerikan Radio Free Europe yayın kuruluşundan iki, Afgan 1TV televizyonundan iki, Afgan Tolo News ve RFE’den birer çalışan yaşamını yitirdi. Kabil’deki çifte saldırından saatler sonra Host vilayetinde İngiliz yayın kuruluşu BBC muhabiri Ahmed Şah (29) evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Fransız AFP’nin aktardığına göre DEAŞ’a yakın Amak sitesi, saldırıyı terör örgütünün Afganistan kolu “Horasan”ın düzenlediğini duyurdu. Amak, motosikletle gelen birinci saldırganın adını “Kaaka al-Kurdi”, ikinci saldırganın adını ise “Khalil al-Qurashi” olarak verdi.
BİLGİ NOTU
Afganistan bir süredir saldırılara hedef oluyor. Geçen hafta başkent Kabil’de bir seçim merkezinin hedef alındığı saldırıda 57 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede 20 Ekim 2018’de parlamento seçimleri düzenlenecek.
22 YILDIR AFP İÇİN ÇALIŞIYORDU
- Terör saldırısında yaşamını yitiren Şah Marai, Fransız haber ajansı AFP’ye Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği yıl olan 1996’da şoför olarak katıldı.
- 2001 yılında Afganistan’a yönelik ABD müdahalesini izledi. 2002 yılında tam zamanlı foto muhabiri oldu. Daha sonra da şefliğe yükseldi. 6 çocuk babasıydı. 2015 yılında AFP’nin profili için verdiği demeçte, “Kendime fotoğrafçılığı öğrettim, dolayısıyla daima geliştirmeyi hedefliyorum. Artık
fotoğraflarım dünya genelinde görünüyor” demişti.
- AFP Global Haberler Direktörü Michele Leridon, “Bu, birbirinden ayrılamaz Kabil büromuz ve tüm ajansımızın cesur personeli için yıkıcı bir darbe oldu” dedi.
TÜRK DIŞİŞLERİ KINADI
Türkiye, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil’deki terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
NATO KONVOYU VURULDU 11 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Kabil’deki terör saldırısından saatler sonra ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti. Aralarında askerlerin de olduğu 16 kişi yaralandı. AFP ajansı, konvoya saldırı sırasında bölgede bulunan çocuk yaştaki medrese öğrencilerinden 11’inin yaşamını yitirdiğini aktardı. Kandahar Emniyet Müdürlüğü Basın Danışmanı Kasim Afgan, bir intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla NATO bünyesinde görev yapan ve Daman ilçesinde devriye gezen Romanyalı askerlerin konvoyunu hedef aldığını açıkladı. Romanya Savunma Bakanlığı 8 Rumen askerin yaralandığını duyurdu. Bu saldırıyı üstlenen olmadı.
Öte yandan dün ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir minibüsü durduran Taliban militanları bir polisi öldürdü. Emniyet yetkilisi Gulam Nabi Ferheng, AA’ya yaptığı açıklamada, militanların pusu kurduğunu belirtti.
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