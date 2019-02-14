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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.02.2019 - 00:18, Son Güncelleme:

Tercümede 'savaş' çıktı...

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Tercümede 'savaş' çıktı...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansta İsrail ile Arap ülkelerinin "ortak çıkarları olan" İran'a karşı mücadeleyi tartışacağını söyledi. Netenyahu'nun sözleri İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin İngilizce masası tarafından hatalı tercüme edilerek "Hepimizin ortak çıkarı olan İran ile savaşı tartışacak." şeklinde aktarıldı. Ofis kısa sürede hatasını düzeltti.

Bugün Varşova'da başlayan "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için bu şehre giden Başbakan Netanyahu, konferansın açılışı öncesi İsrailli basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile Varşova'da konakladığı otelde yaptığı görüşmenin "çok iyi" geçtiğini söyleyen Netanyahu, "Umman Dışişleri Bakanıyla bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını geliştirmek için ne tür adımlar atabileceğimizi değerlendirdik." dedi.

Netanyahu, Varşova'daki konferansa 60 ülkeden temsilcinin katıldığını hatırlatarak, "Burada önde gelen Arap ülkelerinin temsilcileri açık bir toplantıda İsrail'le oturup ortak çıkarımız olan İran'la mücadeleyi tartışacak." diye konuştu.

Açıklamasında Netanyahu ayrıca Suriye'den çıkarmak için İran'a baskı kurduklarını ve bunu yapmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

BAŞBAKANLIK BASIN OFİSİNDEN "SAVAŞ" DÜZELTMESİ

Basın mensuplarına İbranice açıklama yapan Netanyahu'nun sözleri, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin İngilizce masası tarafından hatalı tercüme edildiği belirtildi.

Netanyahu'nun konuşmasının İngilizce tercümesinin yer aldığı ve yabancı basın mensuplarına gönderilen e-postada "Hepimizin ortak çıkarı olan İran'la mücadeleyi tartışacak" cümlesi yerine, "Hepimizin ortak çıkarı olan İran ile savaşı tartışacak." şeklinde aktarıldı.

İsrail Başbakanlık resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda da "mücadele" yerine "savaş" kelimesi kullanıldı.

Basın ofisi daha sonra yabancı gazetecilere yeni bir e-posta göndererek "savaş" ifadesini "mücadele" olarak değiştirdi. Twitter hesabında da "savaş" kelimesinin yer aldığı mesaj silinerek yenisi yayınlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün öğleden sonra Varşova'da Körfez ülkelerinden Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya gelmişti.

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