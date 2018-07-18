Tepki yağınca geri adım attı
Rusya lideri Putin ile görüştükten sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle ABD Başkanı Trump’a kendi partisi bile sahip çıkmadı. Amerikan Online Sözlüğü Merriam-Webster’a göre görüşme sonrasında en çok ‘ihanet’, ‘hain’ ve ‘gizli anlaşma’ kelimeleri arandı. Gazeteler, Trump’ın ‘ihanet’le suçlanıp suçlanamayacağını sorgulayan ifadelere yer verdi. ABD liderinden geri adım gelse de tepkiler dinmedi.
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki gün düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan istihbaratının, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemesi Washington’da deprem etkisi yarattı. Demokrat Parti dışında Trump’ın kendi partisi Cumhuriyetçiler’in önemli isimlerinden de ABD Başkanı’na ciddi tepkiler geldi.
‘AHLAKİ DENKLİK YOK’
Cumhuriyetçi Parti’nin önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, “Başkan, Rusya’nın müttefikimiz olmadığını takdir etmelidir. En temel değer ve ideallerimize düşman olan Rusya ile ABD arasında ahlaki bir denklik söz konusu değildir” dedi. Cumhuriyetçi Parti’de Trump’ın önemli müttefiklerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich de Trump’ın yorumlarının başkanlığının en ciddi hatası olduğunu ve bunların derhal düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.
Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, “Başkan Trump’ın tecrübesizliği, bencilliği ve otokratlara olan sempatisinin verdiği zararı hesaplamak zor ama Helsinki’deki zirve trajik bir hataydı” ifadesini kullandı. Senato’daki Azınlık Lideri Demokrat Partili Chuck Schumer de, “KGB’nin sözünü CIA’deki erkek ve kadınlardan üstün tuttu” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bir hayli hareketli geçen Avrupa turundan döndüğü saatlerde Beyaz Saray’ın önünde bir grup protestocu “Baş Hain” ve “Şimdi azil” diye pankart açtı.
FOX DAHİ SAVUNAMADI
Trump’a destek veren Amerikan Fox televizyonu bile “görev başındaki bir ABD Başkanı’nın kamuoyu önünde başka bir ülkenin liderine kendi gizli servislerinden daha fazla güvendiğini söylemesi şoke edici” yorumunda bulundu.
Amerikan gizli servislerinden de Trump’a ağır suçlamalar geldi. Ulusal İstihbarat Direktörü Dean Coats, “Rusya’nın 2016 seçimlerine karıştığı, demokrasimizin altını oyma konusunda devam eden mütecaviz çabaları konusundaki değerlendirmelerimizde net olduk” ifadesini kullandı. Eski CIA Başkanı John Brennan da Twitter’dan Trump’a yüklendi. Brennan, “Trump’ın Helsinki’de gösterdiği performans ‘yüksek suçlar ve kabahat’ eşiğine yükselmiş ve geçmiştir. Bu ihanetten başka bir şey değil. Trump’ın yorumları sadece ahmakça değil aynı zamanda onun Putin’in cebinde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi vatanseverler neredesiniz” ifadesini kullandı.
‘YANLIŞ KONUŞTUM’
Trump tepkiler üzerine dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamayla geri adım attı. Amerikan istihbarat servislerine güveninin tam olduğunu söyleyen Trump, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki çıkarımları kabul ettiğini aktardı. Ancak Moskova’nın hamlelerinin seçim sonuçları üzerinde etkisi olmadığını savunan Trump, basın toplantısı sırasında konuşurken hata yaptığını ifade ederek, “2016 seçimlerine müdahale edenin Rusya olmaması için bir neden göremiyorum demek istedim” şeklinde konuştu.
NE DEMİŞTİ
Trump, Putin ile Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlediği ortak basın toplantısında, Moskova’nın, ABD başkanlık seçimlerine karışıp karışmadığına yönelik bir soruya Amerikan istihbaratını kastederek, “Onlar Rusya’nın karıştığını söylüyorlar ancak Başkan Putin ile görüştüm, bunun arkasında Rusya olmadığını söyledi. (Rusya’nın) olması için bir sebep görmüyorum” şeklinde konuşmuştu.
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