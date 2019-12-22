Tepki çeken yasayı onayladı

F-35’LER ABD’DE KALIYOR

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçtikten sonra Trump’ın olur verdiği savunma bütçesinde Türkiye’ye Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanması, F-35 savaç uçaklarının verilmemesi, Rusya’nın doğalgaz taşıma projesi Türk Akımı ile Kuzey Akım 2 için yaptırım ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne uygulanan silah ambargosunun şartlı kaldırılması çağrıları yer alıyor.

Trump’ın Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’nde imzaladığı 738 milyar dolarlık yasa çeşitli askeri misyonlar ve projelere ayrılacak kaynakları detaylandırıyor. Bu yıl Türkiye ile ilgili maddeler de yer alıyor. Buna göre, Türkiye’ye F-35 savaş uçakları ya da F-35 destek teçhizatının transferi yasaklanıyor. Trump’a Türkiye’ye S-400 sistemini satın alması sebebiyle ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’nın (CAATSA) uygulanmasının gerektiği vurgulan yasada, Türkiye’ye ait ABD’de bulunan 6 adet F-35A tipi savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından satın alınması isteniyor. Bütçede bunun için 440 milyon dolar ayrılmış. Ayrıca Türkiye’nin satın almayı taahhüt ettiği toplam 8 milyar dolar değerindeki 100 adet F-35 programından çıkarılması öngörülüyor.

RUSYA’YA KARŞI YAPTIRIM

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması öngörülen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak’ta İstanbul’da açılışını yapacağı Türk Akımı ve Rusya’nın Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırım öngörüyor. Rusya ile askeri düzeyde işbirliklerine de son verilmesi isteniyor.



