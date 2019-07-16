Tepki çeken çıkış: Geldiğiniz yere dönün

BAŞKAN Donald Trump, ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin dört kadın üyesine yönelik kullandığı ifadelerle göç karşıtı tutumunda seviye atladı. Kendisine yönelik sert muhalefetiyle tanınan Filistin kökenli Rashida Tlaib (42), Somali kökenli Ilhan Omar (37), Porto Rico kökenli Alexandria Ocasio-Cortez (29) ve siyahi Ayanna Pressley’i (45) isim vermeden hedef alan Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda şöyle dedi: “Aslen yönetimlerinin tam bir facia olduğu, yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerden gelen ilerici kadın Demokrat Kongre üyelerinin şimdi acımasızca hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini görmek çok ilginç. Neden ülkelerine dönüp tamamen çökmüş, suçla dolu bu yerleri düzeltmek için çalışmıyorlar? Ondan sonra geri gelip bize bunun nasıl yapıldığını gösterirsiniz. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var.” Trump, tepki çeken ilk açıklamasından saatler sonra vekillere yeniden yüklendi ve “Aşırı solcu Kongre üyeleri ülkemizden, İsrail halkından ve hatta başkanlık makamından kullandıkları aptalca dil ve söyledikleri berbat şeyler için ne zaman özür dileyecek? Çok sayıda kişi iğrenç ve dehşet verici eylemleri nedeniyle onlara öfke duyuyor” ifadesini kullandı. Dün de Beyaz Saray’da gazetecilerin ırkçılık eleştirilerine yönelik soruları üzerine kendini savunan Başkan, “Tek yaptıkları şikayet etmek. Ülkemizden nefret ediyorlar. Eğer burada mutlu değillerse gidebilirler. Tek söylediğim eğer gitmek istiyorsanız, gidin” şeklinde konuştu.

‘BEYAZ IRKÇILIĞI’

Trump’ın açıklamalarına hedef olan Ocasio-Cortez, “Sayın Başkan, bizim geldiğimiz ve yeminle bağlı olduğumuz ülke ABD’dir” dedi. Temsilciler Meclisi’ndeki tek başörtülü isim Ilhan Omar “Siz beyaz ırkçılığını tetikliyorsunuz çünkü bizim gibi insanların Kongre’de olması sizi öfkelendiriyor” yorumunda bulundu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise “Trump Amerika’yı yeniden ‘beyaz’ yapmak istiyor” ifadesini kullandı. Bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May de bu sözlerin ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti.

CUMHURİYETÇİLER SESSİZ

Son dönemde ABD’deki kaçak göçmenlerin toplanıp sınır dışı edilmesi için düğmeye basan Trump’ın, ABD’de azınlıkları sembolize eden vekillere yönelik ifadeleri Cumhuriyetçi Parti’de ‘sessizlikle’ karşılandı. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’in sözcüsü ve diğer Cumhuriyetçi Parti liderlerinin temsilcileri konu hakkında yorum yapmayı reddetti. New York Times gazetesi, Trump’ın ABD’deki ‘ırkçılık ateşini yeniden alevlendirdiğini’ yazdı.

BİLGİ NOTU

Trump’ın yüklendiği Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD’de doğup büyüdü. Aralarında sadece Ilhan Omar Somali’den küçük yaşta geldi. Temsilciler Meclisi’nin en genç üyesi 29 yaşındaki Ocasio-Cortez, tıpkı Başkan Trump gibi New York doğumlu.

TRUMP’IN DEDESİ BAVYERA’DAN KOVULMUŞTU

İngiliz The Guardian gazetesinin 2016’da yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Trump’ın dedesi Friedrich Trump, askerlik hizmetini tamamlamadığı gerekçesiyle doğup büyüdüğü Bavyera Krallığı’ndan kovulmuştu. Tarihçilerin araştırmasına göre, Friedrich Trump, 1869’da Kallstadt’ta dünyaya geldi. 1885 yılında Bavyera’dan ABD’ye göç eden Friedrich Trump yıllar sonra Almanya’ya geri geldiğinde bölgeye yeniden yerleşmek istedi. Ancak ABD’ye giderken bilgi vermediği ve zorunlu askerlik yapmadığı gerekçesiyle 27 Şubat 1905’te yayınlanan bir emirle Friedrich Trump’a ülkeyi tamamen terk etmesi için 8 hafta süre verildi.

HİZBULLAH LİDERİ: SURİYE’DEKİ VARLIĞIMIZI AZALTTIK

LÜBNAN’da konuşlu Şii Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, Suriye’deki savaşçılarının sayısının azaldığını söyledi. Nasrallah, örgüte ait El Manar TV’ye verdiği röportajda, yıllardır devam eden savaşın ardından Suriye ordusunun toparlanmaya başladığını belirtti. Nasrallah, “Bize ihtiyaç duyulan yerdeyiz. Ancak Suriyeliler bize daha fazla ihtiyaç duymadıklarını fark ettiler. Bu sebeple cephede ciddi bir varlığımız şu an yok” dedi. Hizbullah’ın toplam 20 ila 50 bin savaşçısı olduğu sanılıyor. Suriye iç savaşının en yoğun döneminde örgütün 6 ila 8 bin savaşçısının bu ülkede konuşlandığı tahmin ediliyor.