Temsilciler Meclisi Trump'ın Rusya ile bağını bulamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTemsilciler Meclisi Trump'ın Rusya ile bağını bulamadı
Dünya Temsilciler Meclisi Trump'ın Rusya ile bağını bulamadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Sessizliğe isyan: Ya üç kilise ya da sinagog yansaydı?

Dünya
AA
13.03.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Temsilciler Meclisi Trump'ın Rusya ile bağını bulamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Temsilciler Meclisi Trump'ın Rusya ile bağını bulamadı

ABD'de Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince Rusya soruşturmasının tamamlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanya ekibiyle Rusya arasında herhangi bir "gizli iş birliği" olduğuna yönelik kanıt bulunamadığı açıklandı.

Komite Başkanı Teksas vekili Mike Conaway, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 sayfalık nihai raporlarını tamamladıklarını ifade etti.
Rusya'nın siber saldırılar yoluyla 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini araştırmak üzere Ocak 2017'de açılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 73 kişiyi ifadeye çağıran ve 300 binden fazla dokümanı inceleyen komite, Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğu kanaatine varmadı.

TRUMP'IN YAKIN EKİBİ İFADE VERMİŞTİ

Komitenin ifadeye çağırdığı isimler arasında Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. da bulunuyordu.
Conaway, araştırmaları boyunca "bazı kötü yönetilmiş süreçler ve toplantılar" gördüklerini ancak gizli iş birliğini gösteren herhangi bir kanıt bulamadıklarını belirtti.
Söz konusu raporu komitenin Demokrat üyelerine gönderen Conaway, daha sonra raporun son halini kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti.
Aynı komitede yer alan Demokrat üyeler adına açıklama yapan Kaliforniya vekili Adam Schiff ise Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu komitenin vardığı sonucu "trajik bir dönüm noktası" sözleriyle eleştirdi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Trump, büyük harflerle, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, 14 aylık derinlikli soruşturması sonucunda Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasında 2016 Başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik herhangi bir gizli iş birliği ya da koordinasyon delili bulamamıştır." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine siber saldırılarla Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla hem ABD Kongresinde hem de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller nezdinde ayrı ayrı soruşturma başlatılmıştı.

ABD Kongresinin alt kanadı sayılan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki soruşturma dün açıklanan raporla sona ererken, Kongrenin diğer kanadı olan Senatodaki İstihbarat Komitesi kendi uhdesindeki soruşturmayı sürdürüyor.  Söz konusu seçimlere müdahale iddiaları Moskova yönetimi tarafından başından itibaren reddediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'