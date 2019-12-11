Temsilciler Meclisi Trump’ı resmen suçladı

Komitenin Başkanı Jerry Nadler’in kamuoyuna açıkladığı ithamlarda, ABD Başkanı, iç siyasi nedenlerle Ukrayna’ya yardımı askıda tutmakla suçlanıyor. Trump’ın 2020 seçimlerinde olası rakibi Joe Biden’ı küçük düşürmek için hareket ettiği öne sürülüyor.

Suçlamalar, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’nde bu hafta kabul edilirse, daha sonra Kongre’nin alt kanadında, tüm meclis üyeleri tarafından oylanacak. Eğer suçlamalar, Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden geçerse, Cumhuriyetçiler’in çoğunluğunu oluşturduğu Senato’da azil yargılaması, büyük olasılıkla ocak ayının ilk günlerinde başlayacak.