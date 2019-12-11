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Dünya
11.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Temsilciler Meclisi Trump’ı resmen suçladı

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Temsilciler Meclisi Trump’ı resmen suçladı

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, azil süreci kapsamında önemli bir adım atıp, Başkan Donald Trump’ı resmen görevi suiistimal ve Kongre’nin çalışmasını engellemekle suçladı.

Komitenin Başkanı Jerry Nadler’in kamuoyuna açıkladığı ithamlarda, ABD Başkanı, iç siyasi nedenlerle Ukrayna’ya yardımı askıda tutmakla suçlanıyor. Trump’ın 2020 seçimlerinde olası rakibi Joe Biden’ı küçük düşürmek için hareket ettiği öne sürülüyor.

Suçlamalar, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’nde bu hafta kabul edilirse, daha sonra Kongre’nin alt kanadında, tüm meclis üyeleri tarafından oylanacak. Eğer suçlamalar, Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden geçerse, Cumhuriyetçiler’in çoğunluğunu oluşturduğu Senato’da azil yargılaması, büyük olasılıkla ocak ayının ilk günlerinde başlayacak.

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