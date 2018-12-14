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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.12.2018 - 00:14, Son Güncelleme:

Temsilciler Meclisi 'soykırım' dedi

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Temsilciler Meclisi 'soykırım' dedi

 ABD Temsilciler Meclisi, 2017 yılında Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanımlayan yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada sadece 1 vekilin "hayır" oyu kullandığı tasarıya 394 vekil "evet" oyu verdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Steven Joseph Chabot tarafından sunulan yasa tasarısında, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı sivillere yönelik saldırıların kınanması ve 2017 yılında Arakan'da yapılan saldırıların "soykırım" olarak tanımlanması maddeleri yer aldı.

Ayrıca tasarıda, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ve Başkan Win Myint'e, Reuters haber ajansının Myanmar'da tutuklanan iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo da dahil, tüm gazeteci ve siyasi mahkumları serbest bırakması çağrısı da yer aldı.

ABD yönetimi, uzun süredir Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına "sessiz" kalmakla eleştiriliyordu.

 

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