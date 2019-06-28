Temel Reis haklıymış
Ispanağın içeriğinde bulunan ‘ecdysterone’ isimli kimyasal madde takviyesi yapılan sporcuların performansının üç kat arttığı saptandı.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’deki Free Üniversitesi’nden araştırmacılar, ıspanak yiyerek güç toplayan Temel Reis’ten ilham alarak ıspanağın içeriğinde bulunan ecdysterone isimli kimyasal maddeyi incelemeye aldı. Araştırmacılar 10 hafta boyunca haftada 3 gün, 46 sporcunun bir kısmına ecdysterone takviyesi verirken bir kısmına da plasebo ilaçlar vererek değişimi gözlemledi. Ecdysterone takviyesi verilen sporcuların performansının diğerlerine oranla 3 kat arttığı gözlemlendi. Günde 3 kilo ıspanak yemenin de, besin takviyesiyle aynı etkiyi yarattığı belirtiliyor. Dünya Anti-Doping Ajansı’nın da desteğiyle yürütülen araştırmanın sonucunda, uzmanlar ecdysterone kimyasalının yasaklı maddeler listesine alınması önerildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle