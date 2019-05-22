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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Telefon trafiği sonrası İdlib’de silahlar sustu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Telefon trafiği sonrası İdlib’de silahlar sustu

Suriye'de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde rejim güçlerinin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü saldırılar dün özellikle gündüz saatlerinde büyük ölçüde azaldı.

Akşam saatlerinde ise daha önce rejimin hakimiyetine geçen Kefer Nabudah’da HTŞ’nin karşı saldırı başlattığı, rejimin de üslendiği Madik Kalesi’nden bu saldırıya füzelerle yanıt verdiği bildirildi.

İdlib’deki silahların bir süreliğine susmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, ardından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile iki kez telefon görüşmesi yapması önemli rol oynadı. Akar, önceki gün Sergey Şoygu’dan saldırıların sona ermesi için Esad rejimine baskı yapılmasını istemişti.

TÜRKİYE’NİN BASKISI

Nisan ayı sonundan beri artan saldırılar nedeniyle yaklaşık 200 sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken, 250 binden fazla insan da yerlerini yurtlarını bırakarak, Türkiye sınırı yakınında Suriye toprakları içinde bulunan Atme’deki çadırkentler bölgesi ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerine göç etti. Yetkililer, Türkiye’nin yoğun baskısı sonucu Rusya’nın Şam rejimine İdlib’e topyekûn saldırı için şu aşamada izin vermediğini ancak radikal terör örgütü Heyet Tahrir eş Şam’ın (HTŞ) faaliyetlerini sona erdirmemesi ve kontrol altına girmemesi halinde, Moskova’nın bu tutumunda değişikliğe gidebileceğini dile getirdi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da, “İdlib’de büyük çaplı askeri bir saldırı 21’inci yüzyılın en büyük trajedisi olur” uyarısında bulunmuştu. Güvenlik kaynakları, rejimin yeni bir saldırısı halinde öncelikli hedefinin büyük öneme sahip M5 karayolu üzerinde bulunan Han Şeyhun olacağını değerlendiriyor.

Telefon trafiği sonrası İdlib’de silahlar sustu

TÜRK ZIRHLILARI HALEP KIRSALINDA

İdlib dün büyük ölçüde sakin bir gün geçirirken, Fransız haber ajansı AFP İdlib’in kuzeyine denk gelen ve vilayet sınırları içinde kalan Halep kırsalında gözlem noktasına giden bir Türk zırhlı konvoyunu görüntüledi. TSK’nın Halep’in güneybatı kırsalında Raşidin, kuzeybatı kırsalında da Anadan gözlem kuleleri bulunuyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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