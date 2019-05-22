Telefon trafiği sonrası İdlib’de silahlar sustu
Suriye'de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde rejim güçlerinin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü saldırılar dün özellikle gündüz saatlerinde büyük ölçüde azaldı.
Akşam saatlerinde ise daha önce rejimin hakimiyetine geçen Kefer Nabudah’da HTŞ’nin karşı saldırı başlattığı, rejimin de üslendiği Madik Kalesi’nden bu saldırıya füzelerle yanıt verdiği bildirildi.
İdlib’deki silahların bir süreliğine susmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, ardından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile iki kez telefon görüşmesi yapması önemli rol oynadı. Akar, önceki gün Sergey Şoygu’dan saldırıların sona ermesi için Esad rejimine baskı yapılmasını istemişti.
TÜRKİYE’NİN BASKISI
Nisan ayı sonundan beri artan saldırılar nedeniyle yaklaşık 200 sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken, 250 binden fazla insan da yerlerini yurtlarını bırakarak, Türkiye sınırı yakınında Suriye toprakları içinde bulunan Atme’deki çadırkentler bölgesi ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerine göç etti. Yetkililer, Türkiye’nin yoğun baskısı sonucu Rusya’nın Şam rejimine İdlib’e topyekûn saldırı için şu aşamada izin vermediğini ancak radikal terör örgütü Heyet Tahrir eş Şam’ın (HTŞ) faaliyetlerini sona erdirmemesi ve kontrol altına girmemesi halinde, Moskova’nın bu tutumunda değişikliğe gidebileceğini dile getirdi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da, “İdlib’de büyük çaplı askeri bir saldırı 21’inci yüzyılın en büyük trajedisi olur” uyarısında bulunmuştu. Güvenlik kaynakları, rejimin yeni bir saldırısı halinde öncelikli hedefinin büyük öneme sahip M5 karayolu üzerinde bulunan Han Şeyhun olacağını değerlendiriyor.
TÜRK ZIRHLILARI HALEP KIRSALINDA
İdlib dün büyük ölçüde sakin bir gün geçirirken, Fransız haber ajansı AFP İdlib’in kuzeyine denk gelen ve vilayet sınırları içinde kalan Halep kırsalında gözlem noktasına giden bir Türk zırhlı konvoyunu görüntüledi. TSK’nın Halep’in güneybatı kırsalında Raşidin, kuzeybatı kırsalında da Anadan gözlem kuleleri bulunuyor.
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