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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.09.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

Telefon skandalında yeni gelişme! "Vatana ihanet" suçlaması

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Telefon skandalında yeni gelişme! "Vatana ihanet" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki yorumları nedeniyle Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff”e yönelik, "Bu metnin benim telefon görüşmesinde söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Schiff, vatana ihanetten tutuklanacak mı?" ifadelerini kullandı.

Trump, hakkında azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizini bir kez daha "Ülkemizin tarihindeki en büyük cadı avı" şeklinde nitelendiren Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ihbarın mesnetsiz olduğunu savundu.

Trump, söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerini Kongre'ye ve kamuya sunduğunu belirterek, "Muhbir neredeyse hiçbir şey bilmiyor, bu görüşmenin ikinci ağızdan tasviri bir sahtekarlık." ifadelerini kullandı.

Schiff'e de yüklenen Trump, "Schiff, kanunun dışına çıkarak sahte ve korkunç bir açıklama yaptı, sanki Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığım telefon görüşmesinin en önemli parçasıymış gibi benim taklidimi yaptı ve bunu Kongre'ye ve ABD'lilere sesli bir şekilde okudu. Bu metnin, benim telefon görüşmesinde söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Schiff, vatana ihanetten tutuklanacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Telefon skandalında yeni gelişme Vatana ihanet suçlaması

"OLAY KAPANDI"

Zelenskiy'in, Joe Biden'ı soruşturma konusunda herhangi bir baskı hissetmediğini söylediğini anımsatan Trump, "Olay kapandı" ifadesini kullandı.

Trump, muhbir raporunun sunulmasından kısa süre önce muhbirler hakkındaki kuralları kimin değiştirdiğini sorgulayarak, "Bataklığı kurutun. Çok basit. Yolsuzluk konusuna bakıyordum ve aynı zamanda neden Almanya, Fransa ile diğer Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna için daha fazlasını yapmadığını sordum. Neden ABD her zaman Ukrayna ve diğer ülkeler için daha fazlasını yapıyor ve daha fazla para koyuyor? Her neyse, Biden'lar yolsuzluğa bulaştı." paylaşımında bulundu.

ABD basınının, Biden ve oğlu Hunter Biden tarafından Ukrayna ve Çin ile yapılmış anlaşmaların uzağında durduğuna işaret eden Trump, "Yolsuzluğa bulaşmış bir medya, ülkemiz için ne kadar da kötü. Aslında medya, Biden'lardan daha da yolsuz olabilir." görüşünü paylaştı.

TRUMP'A AZİL SORUŞTURMASI

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.
ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (30.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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