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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lılardan ÖSO'ya mayın tuzağı

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Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lılardan ÖSO'ya mayın tuzağı

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK, ÖSO'nun geçiş güzergahına mayın döşedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Afrin'in güneydoğusunda işgal ettiği Tel Rıfat'tan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin geçiş güzergahına mayın tuzaklaması sonucu üç ÖSO mensubu yaralandı.

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'in güneyindeki Basuta köyüne mayın tuzakladı.

ÖSO'nun geçiş güzergahındaki köyde, mayının patlaması sonucu Hamza Tümeni'nden üç ÖSO üyesi yaralandı.

Terör örgütü, 28 Ocak'ta da Afrin’in güneyinde ÖSO'nun kontrolündeki Kimar köyüne ısı güdümlü füze saldırısı düzenlemiş, bir ÖSO mensubu hayatını kaybetmişti.

Örgütün 14 Ocak'ta Azez'e mayınlı tuzak kurması sonucu yine bir ÖSO üyesi ölmüş, iki kişi ağır yaralanmıştı.

YPG/PKK, Şubat 2016'da Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı. Örgüt, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.

TSK, aralıklarla örgütün Tel Rıfat'taki tacizlerine karşılık vermek için mevzilerine obüs atışları yapıyor. Son olarak geçen pazar, Tel Rıfat ilçesinin Şeyh İsa beldesindeki teröristlere 10 obüs atışı yapılmıştı.

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