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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriDünya Tel Aviv-Tahran hattında yüksek gerilim: İran'a açık tehdit
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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/ MOSKOVA
07.05.2018 - 00:14, Son Güncelleme:

Tel Aviv-Tahran hattında yüksek gerilim: İran'a açık tehdit

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Tel Aviv-Tahran hattında yüksek gerilim: İran'a açık tehdit

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tahran yönetiminin Suriye’ye kalıcı olarak yerleşmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Netanyahu, “Savaşa neden olsa bile İran’ın saldırganlığını durdurmaya kararlıyız” dedi. Putin’le görüşmesi öncesi sert mesajlar veren İsrail lideri, Moskova’yı da uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la uluslararası toplum arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmanın akıbetine ilişkin son kararını vereceği 12 Mayıs yaklaşırken, İsrail-İran hattında da tansiyon giderek yükseliyor. Suriye gündemli çarşamba günkü Moskova ziyareti öncesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan sert mesajlar geldi. Kabine toplantısının ardından Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; Netanyahu, “İsrail, ertelemek yerine, bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır” dedi.
İran’ın Suriye’ye kalıcı olarak yerleşmesini engellemeye kararlı olduklarını belirten İsrail lideri, “Bu askeri bir çatışma anlamına gelse bile, İran’ın bize karşı saldırganlığını durdurmaya hazırız. Şimdi olması sonra olmasından iyidir. Kendilerine yönelik ölümcül saldırganlığa karşı zamanında harekete geçmeye hazır olmayan devletler, daha sonra daha ağır bedeller ödemişlerdir. Biz gerilim istemiyoruz. Ancak her türlü muhtemel senaryoya hazırız.”

S-300 TEHDİDİ: İMHA EDERİZ

Tahran yönetiminin Suriye’deki ortağı Rusya’dan beklentileri olduğunu da ima eden Netanyahu, “İran son aylarda Suriye’deki ihtilaftan ziyade bizim sınır bölgemize saldırı amaçlı silah yığınağı yapıyor. Bu operasyonları İran İslam Devrimi Muhafızları yürütüyor. Bölgeye getirdikleri saldırı silahları arasında bomba taşıyabilen İHA’lar bile var. Hava savunma bataryaları ve karadan-karaya güdümlü füzeler de stok ediliyor. Bu yüzden İsrail, yarın geç olacağı için bugün önlem almayı tercih etme durumundadır” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmesi öncesinde Netanyahu, Moskova’yı Suriye’ye sevk etmeye hazırlandıkları S-300 uzun menzilli hava savunma bataryaları konusunda da uyardı: “S-300 füzeleri Rusya tarafından Şam rejimine teslim edilirse, İsrail güvenliğini tehdit ettikleri an imha edilecekler. Rusya bu konuda da kararlı olduğumuzu çok iyi biliyor.”

‘NÜKLEER BELGELER’ ÇANTADA

Netanyahu’nun çantasında İran’ın nükleer programına devam ettiği şeklindeki iddiasına ilişkin bazı dosyalar da olacak. İsrail Başbakanı iki hafta önce, İran’ın anlaşmalara rağmen, nükleer faaliyetlerine gizlice devam ettiğini öne sürmüştü. Rusya lideri Putin ise İsrail’in kanıt olarak ortaya attığı 100 bin belgenin doğru olup olmadığının incelenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

RUHANİ’DEN ABD’YE: PİŞMAN OLURSUNUZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını ifade etti. Sebzivar kentinde halka hitap eden Ruhani, nükleer anlaşma kapsamındaki füze faaliyetlerinin müzakere konusu yapılmayacağını belirtti. İran lideri, “İhtiyacımız kadar füze ve silah üretip depolamaya devam edeceğiz” dedi. ABD’nin İran’la ilgili 40 yıldır yanlış kararlar aldığını, nükleer anlaşmadan çıkmasının tarihi bir hata olacağını savunan Ruhani, “ABD nükleer anlaşmadan çıkarsa pişman olacaktır” dedi. Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkmasına veya kalmasına göre kendi planlarının hazır olduğunu sözlerine ekledi.

DETAY

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşme yapacağı 9 Mayıs, tarihsel açıdan oldukça önemli bir gün. 9 Mayıs 1945’te Sovyetler Birliği, Yahudileri soykırıma tabi tutan Nazilere karşı kesin bir zafer kazanmış ve faşizmi yenilgiye uğratmıştı. Bugün Rusya’nın yanı sıra eski Sovyet Cumhuriyetleri’nde de kutlanıyor.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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