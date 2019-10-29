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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Semih ÇALIŞKAN- Ömer ŞULUL/TEL ABYAD, (DHA)
29.10.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Tel Abyad’da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ’Barış Pınarı Harekatı’ ile PYD/YPG’li teröristlerden arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentindeki ev ve araçlara tuzaklanan patlayıcıların imhası sürüyor.

TSK tarafından Fırat’ın doğusunda, terör örgütleriÿPYD/YPG ve DEAŞ’a yönelik ’Barış Pınarı Harekatı’ ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad’da, arama- tarama faaliyetlerine devam ediliyor. Evin bahçesinde patlayıcı tespit ettiklerini belirten Suriye Milli Ordu (SMO) askerleri, yakınında ise günlerdir park halinde duran, terk edilmiş aracın imha edildiğini belirtti. Aracı kontrollü olarak imha eden SMO askerleri, ardından çevrede detaylı arama yaptı.

’TÜRK ASKERLERİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR’

Arama- tarama faaliyetlerine katılan SMO askerlerinden biri, "Burada bomba bulduk. Evde de bomba vardı. Arabayı kontrol ettik. Yaralanan ve hayatını kaybeden olmadı. Sürekli çevreye bakıyoruz. Dün Türk askerleri geldi, kontrol yapıldı. Türk askerleri, burada bize çok yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

EVE TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Bölgede arama- tarama faaliyetlerini sürdüren Türk askerleri ise Tel Abyad’daki eve teröristler tarafından patlayıcı tuzaklandığını tespit etti. Çevre evlerde oturanlar, güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra eve tuzaklanan patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.

TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI TÜNEL KAPATILDI

Tel Abyad’da da terör örgütünün, Türkiye’nin olası askeri harekatına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı tüneller tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)ÿve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, evlerdeÿdetaylı arama yaparak, belirlenen tünelleri kapatıyor. Teröristlerin kazdığı tünellerden biri de kent merkezinde bulunan evde tespit edildi. Teröristlerin evden kazdıkları tünel, TSK ve SMO birlikleri tarafından kapatıldı.

SMO ASKERLERİ KENT GİRİŞİNDE KİMLİK KONTROLÜ YAPIYOR

Barış Pınarı Harekatı ile 13 Ekim günü PYD/YPG’li teröristlerden arındırılan Tel Abyad’da hayat normale döndü. İlçe merkezinde SMO askerleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor. İlçeye giriş noktalarında SMO askerleri nöbet tutarken, kente girmek isteyen kişilerin kimlikleri kontrol ediliyor. Askerler ilçeye girecek olan araçların içini ve bagajlarını da detaylı şekilde kontrol ederek, saldırı ihtimallerine karşı önlem alıyor. Kimlik kontrolleri sırasında SMO askerleri, Tel Abyad’lılar ile sohbet ederek, kente gelen Suriyeli vatandaşlara gül dağıtıyor.

 

 

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