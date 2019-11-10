Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 8 ölü
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi çok sayıda kişi yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı.
Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı. pic.twitter.com/8GYVMagjpQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2019
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