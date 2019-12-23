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Dünya
Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)
23.12.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

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Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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