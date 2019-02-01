Teksas'taki kiliselerde cinsel tacizde bulunan 286 rahibin ismi açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTeksas'taki kiliselerde cinsel tacizde bulunan 286 rahibin ismi açıklandı
GeriDünya Teksas'taki kiliselerde cinsel tacizde bulunan 286 rahibin ismi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
01.02.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Teksas'taki kiliselerde cinsel tacizde bulunan 286 rahibin ismi açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teksas'taki kiliselerde cinsel tacizde bulunan 286 rahibin ismi açıklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin ismi açıklandı.

Pensilvanya Başsavcısı'nın kiliselerde binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ve bu suçların yöneticiler tarafından örtbas edildiği yönündeki raporun ardından, istismarda bulunanların isimleri açıklanmaya devam ediyor.

Teksas eyaleti Başpiskoposluk Bölgesi, sorumluluk alanlarındaki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin isimini yayımladı.

Bazı cinsel istismar olaylarının 1950'li yıllara dayandığı, olaylara ismi karışan rahiplerden bazılarının artık hayatta olmadığı belirtildi.

"İSİMLERİ AÇIKLAMAK DOĞRU OLAN"

Teksas Başsavcılığı Sözcüsü Marc Rylander, yaptığı açıklamada, "Başsavcılığımız, bu tür kötülüğü paramparça etmek ve Teksaslı çocuklara yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için yerel güvenlik güçleri ve ilçe başsavcılarına her zaman yardıma hazırdır." ifadelerini kullandı.

Galveston-Houston Piskoposluk Bölgesi Başkanı Kardinal Daniel N. DiNardo da yaptığı yazılı açıklamada, "Teksas başpiskoposları, şu anda rahiplerin isimlerini açıklamaya karar verdi çünkü bu, acı çeken insanlara bir iyileşme ve umut sunabilmek için doğru olan şey. Bu konuda bugüne kadar bir şey yapmayanlar adına özür diliyorum. Kilisemiz bu konuda yara aldı ve iyileşmesi için harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DE KİLİSELERDE CİNSEL TACİZ İDDİASI

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna işaret eden jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını bildirmişti.

500'DEN FAZLA RAHİBİN ADININ VERİLMEDİĞİ İDDİASI

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından hazırlanan ve geçen ay ABD basınında yer alan ön rapor, ABD'de son zamanlarda gündemde olan kiliselerdeki cinsel istismar tartışmalarına yeni boyut kazandırmıştı.

Rapora göre, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500’den fazla rahibin adı, Illinois Katolik Piskoposluk Bölgesi'nin bu konuda yayımladığı listede yer almadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması