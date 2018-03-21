Teksas'ta seri bombalamaların şüphelisi öldürüldü
ABD'nin Teksas eyaletinde son üç hafta içinde gerçekleşen 5 bombalı saldırının sorumlusu olarak gösterilen isim polisin operasyonuyla öldürüldü.
Teksas'ta seri bombalamaların şüphelisi polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü.
Son üç haftada Austin şehrinde 4, San Antonio şehrinde de bir patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Austin'deki patlamaların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.
Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.
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