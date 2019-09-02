Teksas'ta kurşun yağdı: 7 ölü 22 yaralı
ABD’nin Teksas eyaletinde trafik çevirmesinde durdurulan bir sürücü, önce polislere sonra çevredekilere ateş açtı. Polis, kaçmaya çalışan saldırganı öldürdü.
KANLI saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasında yer alan bir AVM civarında önceki gün saat 15.00’te yaşandı. Trafik çevirmesinde durdurulan bir sürücü, önce polislere ardından çevredekilere ateş etmeye başladı. Olayda yaşları 15 ile 57 arasında değişen 3’ü polis toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kendi arabasını bırakıp çaldığı bir postane aracıyla yoluna devam eden saldırgan, bir sinema salonu önünde polisle girdiği çatışma sırasında öldürüldü. ABD polisi, saldırganın 36 yaşındaki Seth Ator olduğunu açıkladı.
DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ
Soruşturmanın sorumlusu olan FBI ajanı, Seth Ator’un yalnız hareket ettiğini, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını düşündüğünü söyledi. Ajan Christopher Combs, polis şüpheliyi vurmasa sinema salonuna girebileceğini ve belki daha çok ölüm yaşanabileceğini söyledi.
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